El proyecto minero de cobre Los Azules, ubicado en la provincia de San Juan y liderado por la compañía McEwen Copper, se convirtió en el primero de su tipo en ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La aprobación fue confirmada este lunes por el Comité Evaluador, tras un proceso de análisis de ocho meses. La inversión prevista alcanza los USD 2.700 millones, con un horizonte de exportaciones anuales de USD 1.100 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el emprendimiento generará más de 3.500 puestos de trabajo directos e indirectos durante su desarrollo. Con esta incorporación, ya son ocho los proyectos aprobados bajo el RIGI, con compromisos de inversión que totalizan USD 15.700 millones.

Los Azules es considerado uno de los depósitos de cobre sin desarrollar más grandes del mundo. La empresa informó que ya cuenta con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y que su Estudio de Factibilidad será concluido en octubre de 2025. De acuerdo con las proyecciones, la mina producirá en promedio 322 millones de libras de cátodos de cobre por año durante los 27 años de vida útil estimada, con una rentabilidad competitiva frente a otros yacimientos de la región.

El proyecto recibió además un espaldarazo del Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC), que firmó un acuerdo de colaboración con McEwen Copper para garantizar la alineación con estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Este respaldo abre la puerta a un eventual financiamiento de deuda y capital en las próximas etapas.

Localizado a 80 kilómetros al noroeste de Calingasta, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar y a escasos seis kilómetros de la frontera con Chile, Los Azules busca posicionar a Argentina en la liga de los grandes exportadores de cobre, un mineral clave para la transición energética global y la industria de las baterías.