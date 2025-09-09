El presidente del Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG), Ernesto López Anadón, planteó que el crecimiento de Vaca Muerta enfrenta un obstáculo clave: la infraestructura para evacuar la producción. “El principal desafío que enfrenta la industria es la infraestructura de evacuación, tanto de puertos como vial. Es algo que hay que encarar y lo tienen que encarar las provincias, aunque la industria puede ayudar en eso también”, señaló en la antesala de la Argentina Oil & Gas Expo 2025, que se desarrolla esta semana en Buenos Aires.

El directivo remarcó que el salto productivo que ya se vislumbra, con Vaca Muerta cerca de los 800.000 barriles diarios, obligará a pensar en una escala inédita. “Si llegamos al millón y medio de barriles, es casi como hacer otra industria sobre la que estamos ahora. Hoy superamos los 800.000 barriles por día, nos iríamos al doble. Es construir una segunda industria”, afirmó.

Joe Lewis vendió el aeropuerto de Sierra Grande a capitales de Emiratos Árabes: la relación con la planta de GNL

En ese sentido, mencionó que obras como el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) y el proyecto Duplicar de Oldelval son determinantes para que la producción pueda transformarse en exportaciones sostenibles. “Se pueden perforar los pozos y tener todo listo, pero si no se tiene por dónde sacar el crudo no sirve. VMOS abre una nueva vía de exportación en los puertos nuevos que habrá en Punta Colorada, va a bajar los costos y a permitir una mayor producción”, explicó.

López Anadón también se refirió al actual escenario de precios internacionales, con el barril moviéndose en una franja de 65 a 70 dólares, y consideró que la clave pasa por mejorar procesos. “Hay que hacer mucho foco en eficiencia. Se está trabajando en bajar los días de perforación, bajar los días de terminación, hacer fractura continua, mejorar toda la cadena de supply. Todo el supply chain es importantísimo para bajar los costos”, sostuvo.

Trabajó 30 años en YPF y asegura que la salida de la empresa de Chubut abre nuevas oportunidades: "Hay que apuntar todo ahí"

El dirigente destacó, además, el impacto que genera la industria más allá de las operadoras. “Hicimos un estudio sobre todo lo que arrastra la industria, que no es solo perforar pozos. Hay un tejido a lo largo y ancho del país de pymes que trabajan en distintos rubros, tanto de productos como de servicios. Eso es importante conocerlo porque la industria del gas y el petróleo también genera mucho empleo”, señaló.

De cara al futuro, advirtió que otros cuellos de botella serán la disponibilidad de equipos de perforación y fractura, así como la formación de recurso humano calificado. “Para hacer esto tenemos que tener gente capacitada, porque no cualquiera puede venir a trabajar en el petróleo. El recurso humano va a ser un gran cuello de botella”, concluyó.