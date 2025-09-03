Así se plasmó en la gacetilla de prensa emitida por la entidad sindical para dar cuenta del evento, en la que se indicó que Jorge “Loma” Ávila "dio especial relevancia a la defensa del Convenio Colectivo de Trabajo bajo el que se desempeñan los afiliados a la institución", indicando que “este sindicato no le teme a luchar, si tenemos que enfrentar a los jerárquicos lo vamos a hacer, y cuando terminemos lo haremos con Camioneros porque los yacimientos son de los petroleros, y no tengan dudas de que también vamos a ir por la minería en esta provincia”.

Aunque no hubo otras precisiones, el problema parece remitir a una discusión que ya se dio el año pasado, cuando el mismo dirigente sindical cuestionó los encuadramientos gremiales por parte del gremio jerárquico, marcando un distanciamiento con el sector conducido por José Lludgar.

Por otro lado, el camionero Jorge Taboada cuestionó en las últimas semanas al gremio petrolero, endilgándole haberse mantenido “en silencio” ante las desvinculaciones laborales, según afirmó el referente, por caso cuando participó en la reunión con diputados provinciales.

CLIMA POLÍTICO

En esos alineamientos también empiezan a jugar las divergencias políticas y el clima electoral, en el que Taboada apoya a una lista desprendida del peronismo, encabezada por Alfredo Beliz.

En la reunión mantenida el martes con el gobernador, Ávila dijo que apoyarán el proyecto de ley de defensa de las Cuencas Maduras que lleva adelante su par en el Congreso, Ana Clara Romero, “invitando a los presentes a comprometerse no solo con ella y su candidatura actual, sino también con el gobierno provincial que ha sabido escuchar el reclamo del sector en ese aspecto”.