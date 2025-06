En el marco del evento “Energía Chubut 2050 - Tierra de Futuro”, el secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, José Lludgar, ofreció una mirada esperanzadora sobre la situación de la cuenca del Golfo San Jorge.

A contramano de quienes decretan el fin del convencional, el dirigente sostuvo que el modelo aún tiene recorrido y destacó el compromiso de empresas que siguen invirtiendo. “La producción del convencional no está en su final, todavía hay empresas, operadoras nuevas que realmente invierten”, afirmó.

Lludgar celebró la convocatoria amplia del evento y el protagonismo que se le está dando a la región en la agenda energética nacional. “Aquí están los principales referentes de la industria y de la nueva industria que se va a venir. Ojalá que sea así, porque realmente la Patagonia, la gente lo necesita, nosotros también”, sostuvo.

En ese sentido, destacó la visión del gobernador Ignacio Torres: “Hay que tener la visión como la que tiene el señor gobernador, porque realmente da un marco de que no está acabado lo que nosotros venimos trabajando”.

Paz social, educación y pertenencia

El líder sindical puso en valor la actitud institucional del gremio y el trabajo conjunto para sostener el orden y la paz en un momento de transformaciones para la industria energética. “Nosotros hemos acompañado con la paz social, pero no solo con eso”, dijo. “Tiene que ver con la educación, con la salud y con otras cosas que tienen que ver con la familia”. En esa línea, rescató los esfuerzos sostenidos para formar técnicos propios: “Trabajamos con la educación y en un par de años vamos a tener nuestros primeros técnicos en industria”.

Lludgar hizo hincapié en la responsabilidad social que asume el sindicato en el territorio. “Disculpe que me salga un poquito, pero hay que valorarlo”, expresó, al destacar las instalaciones del polideportivo sindical en Comodoro Rivadavia y las acciones educativas que impulsan. “Yo creo que aquello que no se sostiene con el tiempo no tiene un final feliz, dura muy poco. Por eso digo que es importante el tema de la educación, la paz social y la seriedad como lo vienen haciendo justamente los dirigentes que tienen la responsabilidad en cada provincia”.

Empresas que apuestan y liderazgo compartido

En cuanto al panorama operativo, Lludgar destacó a dos actores con fuerte presencia en la cuenca. “Valoro que la empresa Crompoi realmente invirtió, está y sigue invirtiendo. Y después tenemos otra empresa que por años está en la cuenca, me refiero a PAE”. El dirigente expresó respeto por la continuidad de esas inversiones y valoró el compromiso intergeneracional: “Tuve la oportunidad de conocer al papá de hoy, de esa gente que tiene la responsabilidad de conducir, y lo hace de la misma manera”.

Frente al escenario que se abre en la región, Lludgar se mostró firme en la decisión de continuar apostando por la Patagonia. “Nosotros vamos a seguir acompañando este proyecto. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer y sin duda no nos vamos a andar escondiendo. Estamos en el mismo lugar de siempre”, aseguró. “También tenemos que mandar un mensaje esperanzador para aquellos que van a continuar con este proyecto”.

Cerrando su intervención, el dirigente hizo una reflexión que resume su visión estratégica y su arraigo: “O nos bajamos o acompañamos este proceso en el cual tenemos la esperanza, o si no, tal vez vamos a tener que buscar otro horizonte. Y para aquellos que tenemos familia, no nos queremos ir. Queremos quedarnos en este lugar y seguir apostando al futuro”.