La petrolera Aconcagua Energía S.A. concluyó de forma exitosa el proceso de reestructuración integral de pasivos financieros por aproximadamente 220 millones de dólares.

La operación contó con el asesoramiento exclusivo de VALO Columbus, división de banca de inversión de VALO, y alcanzó un nivel de adhesión que refuerza la confianza de los acreedores en la compañía.

Según se informó, la propuesta obtuvo una aceptación consolidada de más del 95% en el canje de obligaciones negociables y pagarés bursátiles, y del 100% en la reestructuración de préstamos bancarios. Estos resultados validan la solidez del plan presentado y el apoyo mayoritario de los inversores involucrados.

Con esta transacción se formalizó además el ingreso de un nuevo grupo de control: Tango Energy S.A.U., co-controlado por Vista y Trafigura, que asumirá el liderazgo de la compañía en adelante.

VALO Columbus agradeció la confianza de los accionistas de Aconcagua Energía y destacó el trabajo de su equipo de banca de inversión —integrado por Julio César Fermo, Santiago Azcueta, Ignacio Pérez de Solay y Salvador Botet— que acompañó el proceso hasta su conclusión.

Con más de tres décadas de trayectoria y el respaldo global de la red Oaklins, VALO Columbus se ha consolidado como un actor de referencia en el mercado de M&A, finanzas corporativas, reestructuraciones y mercado de capitales.