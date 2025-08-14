GeoPark, compañía independiente de exploración y producción de hidrocarburos con sede en Colombia, está ajustando su estrategia para retomar operaciones en Argentina, con el foco puesto en Vaca Muerta. El CEO de la empresa, Felipe Bayón, afirmó que mantienen conversaciones con la provincia de Neuquén y que cuentan con el acompañamiento de Pampa Energía, nuevo accionista de la petrolera.

“Estamos negociando con todas las provincias con mucho respeto, en especial, con la de Neuquén”, señaló Bayón en un encuentro con periodistas en Bogotá. La declaración se dio días después de que el gobernador Rolando Figueroa anticipara la llegada de una compañía colombiana a la cuenca neuquina en las próximas semanas.

En mayo de este año, GeoPark vio frustrada una operación con Phoenix Global Resources para adquirir participaciones en cuatro bloques no convencionales (Mata Mora Norte y Sur en Neuquén, y Confluencia Norte y Sur en Río Negro) por aproximadamente US$324 millones. La transacción no prosperó por la falta de aval provincial al traspaso de las concesiones.

GNL argentino: Southern Energy avanza con más de 30 acuerdos para vender producción desde Río Negro

Bayón recordó que GeoPark operó en la Cuenca Neuquina entre 2010 y 2020, pero decidió retirarse como parte de una reorganización de su portafolio, priorizando activos con mayor rentabilidad y menor riesgo. Actualmente, la empresa cuenta con reservas probadas y probables (2P) de 84 millones de barriles de petróleo equivalente, y desarrolla operaciones en Colombia, Brasil, Ecuador y Chile.

El rol de Pampa Energía

En mayo, Pampa Energía adquirió el 10,17% de las acciones en circulación de GeoPark. Según Bayón, el acercamiento con la firma que lidera Marcelo Mindlin ha sido “constructivo” y orientado a identificar oportunidades de colaboración. Tras ese ingreso accionario, el CEO se reunió con representantes de Pampa y con el gobernador Figueroa para analizar opciones de ingreso a Vaca Muerta.

Pampa Energía apuesta US$400 millones en Sierra Chata para alimentar el segundo buque de GNL en Río Negro

Si bien Pampa Energía calificó la compra como una inversión financiera, el mercado interpreta el movimiento como un paso hacia una eventual integración o un vínculo estratégico más profundo.

GeoPark mantiene su interés en adquirir activos en Vaca Muerta, especialmente tras el retiro de Phoenix de la operación conjunta. La presencia de Pampa como accionista local y el respaldo político provincial son considerados factores que podrían facilitar el regreso de la petrolera a la cuenca neuquina.

Bayón concluyó que la compañía “destina recursos y esfuerzos” para consolidar su presencia en la región y que compartirá información cuando existan avances definitivos en las negociaciones.