Un informe del Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.P.S.J.B. señala que la cantidad de permisos y la superficie construida crecieron en el primer semestre de 2025 en todo Chubut, pero la contracara negativa se dio en Comodoro Rivadavia.

En efecto, la estadística provincial refleja que la superficie autorizada a construir en la primera mitad de este año se incrementó un 29%, al elevarse desde 114.975 metros cuadrados a 148.251 m², para los semestres de 2024 y 2025, respectivamente.

Sin embargo, el comportamiento por ciudades ha sido diferente. Mientras Trelew, Puerto Madryn, Rawson y Trelew tuvieron resultados positivos, en Comodoro Rivadavia hay una baja notoria. Los datos surgen de la estadística oficial del INDEC, basada en los permisos oficiales y la cantidad de metros autorizados a construir por los distintos municipios.

Semanas atrás, al explicar los motivos de las diferencias, que ya eran notorios también en la estadística del primer cuatrimestre del año, el director del Observatorio, César Herrera, había evaluado que el incremento en las ciudades del valle podía deberse a grandes superficies o a planes de viviendas centralizados en esa región.

CASI 1.900 PUESTOS DE TRABAJO MENOS EN LA CONSTRUCCIÓN

Según los datos oficiales, en la urbe petrolera la superficie autorizada a construir se redujo un 20%, con 30.899 metros cuadrados autorizados a construir. En sentido contrario, Trelew creció un 630%, Rawson un 44%, Puerto Madryn un 7,4% y Esquel un 13,1%.

El registro negativo de Comodoro, por su incidencia por su mayor peso poblacional en la provincia, tuvo un claro reflejo en el mercado laboral, ya que se registra una pérdida de 1.896 puestos de trabajo en el sector de la construcción, al contabilizar los registros de empleo formal en toda la provincia desde el cuarto trimestre de 2023 en adelante.

El saldo negativo de Comodoro Rivadavia parece un rasgo común para la cuenca San Jorge, porque en Caleta Olivia se da una situación similar. En la ciudad del Gorosito se registra una caída del 12% en la superficie autorizada a construir, a contramano de la tendencia general de la provincia, que había tenido un saldo positivo del 18%, según los registros del Observatorio.