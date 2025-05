El derrumbe del precio internacional del petróleo reconfigura las expectativas del Gobierno nacional respecto al aporte del sector energético al balance externo de la economía. El crudo Brent, que llegó a cotizar en torno a los 80 dólares por barril en los últimos dos años, actualmente se ubica por debajo de los 60 dólares, lo que pone en riesgo buena parte de los ingresos por exportaciones de Vaca Muerta.

De acuerdo con un artículo publicado por Forbes Argentina, la caída en el valor del petróleo podría implicar una pérdida de hasta 5.000 millones de dólares en el saldo comercial energético previsto para este año. Si bien el subsecretario de Combustibles Líquidos, Federico Veller, sostuvo recientemente en la feria OTC de Houston que el superávit estimado rondaría los 8.000 millones de dólares, diferentes consultoras especializadas proyectan cifras menores.

Chubut pierde poder de fuego: las regalías petroleras caen un 20% en términos reales por menor precio y actividad

Según Economía & Energía, por cada dólar que cae el precio del barril, las exportaciones se reducen en aproximadamente 100 millones de dólares. En base a este análisis, si el Brent permanece en torno a los 60 dólares, el valor de las exportaciones de petróleo podría ubicarse por debajo de los US$ 5.100 millones, incluso con un aumento interanual en los volúmenes enviados al exterior.

En paralelo, la caída en los precios también repercute sobre los ingresos de las operadoras. La consultora calcula que una baja de cinco dólares por barril reduce en 1.400 millones de dólares el ingreso total del sector, lo que podría afectar hasta un 13% de las inversiones previstas para 2025, inicialmente estimadas en 11.100 millones de dólares.

En tanto, la consultora Aleph Energy, conducida por el exfuncionario Daniel Dreizzen, ajustó sus proyecciones y estima que el saldo comercial energético positivo del año podría ubicarse en torno a los US$ 5.500 millones, con exportaciones de crudo por US$ 6.000 millones y de gas por unos US$ 577 millones. A pesar de una menor necesidad de importar GNL, se espera un incremento en las compras de gasoil, que pasarían de US$ 564 millones en 2024 a US$ 700 millones en 2025.