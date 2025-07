El secretario de Economía del municipio, Fernando Barría, explicó que la caída real del poder de compra de las regalías fue especialmente notoria en junio, pese a que en términos nominales ese mes mostró una leve mejora.

“El ingreso de junio fue un 2% superior al del mismo mes del año pasado, pero en términos reales hay una caída de al menos el 34 o 35%. Esa diferencia se siente cuando hay que pagar bienes y servicios”, señaló el funcionario, en diálogo con Actualidad 2.0.

Barría recordó que el municipio había previsto en su presupuesto 2025 un escenario restrictivo, con una pérdida estimada de hasta el 40% en capacidad real de gasto. “Nosotros fuimos extremadamente prudentes. Ya al momento de proyectar el presupuesto sabíamos que, en términos de poder adquisitivo, íbamos a tener mucho menos margen que el año anterior, más allá de los valores nominales”, indicó.

“Somos 19 familias sin respuestas”: petroleros despedidos de Weatherford reclaman en la base de Comodoro

El deterioro de las regalías se explica por una combinación de factores negativos: menos producción, un barril de Brent que se mantiene por debajo de los 70 dólares y un tipo de cambio que no acompaña en términos de conversión. “Hoy estamos con un desfasaje del 8 al 9% respecto de lo que habíamos estimado para esta altura del año. Y eso, aun con toda la prudencia que tuvimos, genera tensiones”, subrayó Barría.

La otra pata de los ingresos: coparticipación bajo presión

Con este escenario, la coparticipación federal se vuelve una variable cada vez más relevante para la estabilidad financiera municipal. Sin embargo, su comportamiento en 2025 también viene marcado por la incertidumbre. “Viene con una oscilación muy fuerte. En mayo subió, pero en junio volvió a caer. Es muy volátil y difícil de proyectar”, advirtió el funcionario.

Un joven fue atacado a balazos en Comodoro y quedó internado en grave estado

Barría fue consultado también por las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien afirmó que la coparticipación “viene creciendo al 8% mensual en términos reales”. Su respuesta fue tajante: “Eso no tiene sustento. No hay ningún indicador serio que refleje un crecimiento real de ese nivel. Ni siquiera manipulando los datos. Yo creo que los gobernadores tienen razón en plantear preocupación, porque las transferencias están planchadas y no hay expectativa de mejora”.

En ese marco, el municipio de Comodoro se apoya en su autonomía fiscal para sortear la situación, pero la presión se acumula: “Estamos logrando surfear esta ola por nuestra fortaleza local, pero la situación es compleja. Si no se reactiva la economía nacional ni se reordenan los parámetros de distribución, va a ser cada vez más difícil sostener el funcionamiento sin ajustar servicios”, concluyó Barría.