“Se presentaron más de 40 trabajos, todos de gran nivel, pero por razones de tiempo y espacio tuvimos que seleccionar 24. Lo que más me entusiasma es que buena parte de ellos son elaborados por jóvenes, lo que demuestra que el recurso humano está”, subrayó Conrado Bonfiglioli, en diálogo con ADNSUR.

Entre los ejes más destacados de los trabajos figuran herramientas para mejorar la eficiencia operativa, innovaciones tecnológicas y nuevos abordajes para optimizar costos de producción sin comprometer la seguridad ni los estándares ambientales.

UN MOMENTO CLAVE PARA LA CUENCA

Bonfiglioli planteó que la región atraviesa “una crisis que no es del petróleo en Argentina, sino de la Cuenca San Jorge”, ya que a nivel nacional se están batiendo récords de producción. “Necesitamos que empresas, gremios y todos los niveles del Estado trabajen sobre puntos de coincidencia para superar esta etapa. No podemos compararnos con Vaca Muerta en volumen, pero sí aprovechar que nuestro petróleo es mejor valorado que el no convencional”, remarcó.

En ese sentido, destacó la necesidad de producir a menor costo para sostener la competitividad: “Hay petróleo, hay nuevas técnicas, incluso posibilidades con no convencionales. Lo que tenemos que lograr es que sea rentable extraerlo. Creo que este es el año del cimbronazo, y que en 2026 las cosas empezarán a acomodarse”.

Dos conferencias con mirada estratégica

Las jornadas comenzarán a las 8 de la mañana con una conferencia del geólogo José Paredes, quien expondrá sobre el estado actual y las perspectivas geológicas de la Cuenca San Jorge.

Luego, Fernando Halperín, del programa de comunicaciones del IAPG, analizará la evolución de la matriz energética mundial en los últimos cinco años y las proyecciones para la próxima década, incorporando el impacto de las energías renovables.

El valor del petróleo convencional

Bonfiglioli insistió en que el crudo de la Cuenca San Jorge “sigue siendo necesario, no solo en el país sino en el mundo” por sus características para la mezcla en refinerías. Recordó que hay yacimientos donde la aplicación de técnicas terciarias permitió revertir la declinación, aunque con costos más altos y la necesidad de definir la log��stica para sostenerlos.

“Siempre va a haber una demanda para nuestro petróleo. El desafío es lograr que deje de caer y tenga una pequeña recuperación, aprovechando las oportunidades que nos dan las tecnologías y el conocimiento que tenemos en la región”, concluyó.