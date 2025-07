El presidente de YPF, Horacio Marín, confirmó que la compañía busca participar en la exploración y producción de uranio en la Argentina, y mencionó explícitamente a Chubut como una de las provincias con mayor potencial.

La iniciativa se inscribe dentro de un ambicioso plan nacional para desarrollar la energía nuclear, encabezado por el economista Demian Reidel, y podría sumar un nuevo eje de debate en torno al uso de recursos estratégicos en la provincia.

"En Argentina tenemos recursos de uranio. Por ejemplo, en Mendoza, Chubut, Neuquén y La Rioja", aseguró Marín en declaraciones publicadas a radio Mitre, al detallar los lineamientos del nuevo proyecto YPF Nuclear, una división creada en la empresa estatal para incursionar en este sector clave para la transición energética.

La alusión directa a Chubut no pasa inadvertida, ya que recientemente el gobierno provincial solicitó a la Comisión Nacional de Energía Atómica que le devuelva las concesiones uraníferas en las que no ha desarrollado proyectos de explotación. La técnica de extracción, según explicaron especialistas consultados por esta agencia, no contradice los alcances de la ley 5001, que prohíbe la actividad metalífera a cielo abierto y con uso de cianuro.

Un paso estratégico de YPF hacia la energía nuclear

YPF Nuclear nace bajo la órbita del plan nacional impulsado por Reidel, actual presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), con el aval del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La meta es construir al menos 20 pequeños reactores modulares (SMR) a partir del diseño CAREM, desarrollado por el Estado argentino.

Marín aseguró que YPF quiere integrarse a toda la cadena de valor, desde la producción de uranio hasta la generación eléctrica. “Hoy los países se disputan las fuentes de energía. El uranio se volvió estratégico”, afirmó, y agregó que “hay oportunidades claras” para que Argentina abastezca de combustible nuclear tanto su propio sistema como mercados externos.

Para YPF, la diversificación hacia la energía nuclear aparece como una jugada estratégica para dejar de ser solo una petrolera y convertirse en una empresa integral de energía. A la par de su expansión en litio y energías renovables, la apuesta por el uranio busca consolidar un rol central en el futuro energético argentino.