Durante su exposición en el Coloquio IDEA bajo el lema “Argentina sale a la cancha”, el presidente y CEO de YPF S.A., Horacio Marín, delineó los proyectos estratégicos que la compañía impulsa en torno a Vaca Muerta y al Gas Natural Licuado (LNG). Según el directivo, el objetivo es consolidar a la Argentina como un país exportador de energía, garantizando al mismo tiempo precios competitivos para el mercado interno.

Marín destacó que el foco de gestión de la compañía no está puesto en la cotización bursátil sino en la generación de valor sostenible. “Nosotros no trabajamos para el valor de la acción, trabajamos para generar valor a los accionistas. Cuando generás valor, la acción va a subir”, expresó. Y agregó que las proyecciones de YPF contemplan exportaciones por 300 mil millones de dólares entre 2031 y 2050, impulsadas por inversiones estimadas en 222 mil millones en pozos de Vaca Muerta.

Los negocios de Machado-Ciccarelli: La trama que une el escándalo político nacional con Vaca Muerta y la minería de Río Negro y Neuquén

El ejecutivo sostuvo que las grandes empresas deben concentrarse en los proyectos de alto rendimiento y dejar los campos maduros a otros operadores. “Las compañías grandes como YPF no tienen que estar en los campos maduros. Hay que concentrarse en lo que genera más valor y trabajar con la industria, no contra la industria”, señaló.

En relación con el desarrollo del proyecto Argentina LNG, Marín subrayó que permitirá asegurar energía barata y rentable. “Con el LNG vamos a garantizar que el precio de la energía en Argentina sea de los más bajos del mundo, porque estamos logrando que una industria sea rentable a nivel exportación. No vamos a tener que importar barcos en picos de demanda y vamos a tener precios internos competitivos”, explicó.

El titular de YPF también remarcó que los proyectos estratégicos no deben depender de las fluctuaciones de corto plazo. “Para el LNG, un viernes negro es solo ruido. Lo importante es el desarrollo de largo plazo y el marco estable que consolida el programa económico”, dijo.

Vaca Muerta dará el salto global: YPF y Eni impulsan megaproyecto de GNL con exportaciones por u$s20.000 millones

En su presentación, Marín ejemplificó cómo la planificación y la eficiencia operativa permitieron a YPF reducir una parada de refinería de 50 a 25 días. “Con planificación, profesionalismo y pasión, la terminamos en la mitad del tiempo”, sostuvo. Además, comparó los estándares de productividad de la compañía con los de otras petroleras internacionales: “ExxonMobil fractura en 22 horas promedio; nosotros estamos en 20,5 y llegamos a bombear durante tres días y medio sin interrupción”.

El directivo adelantó que la empresa continuará impulsando programas de capacitación para operarios con el objetivo de fortalecer la productividad y la seguridad industrial. “Vamos a capacitar a todos los operarios para que comprendan productividad y riesgos. No puede ser que nuestra generación no logre desarrollar Vaca Muerta íntegramente; debemos hacerlo”, afirmó.

Con récord en 2024, Neuquén consolida su perfil minero en 2025 junto con el desarrollo de Vaca Muerta

En el cierre de su intervención, Marín hizo referencia a la cultura corporativa de YPF y al rol del compromiso humano en los resultados. “Para resultados extraordinarios necesitás pasión, confianza y compromiso. Esos son los pilares de YPF”, dijo, y concluyó: “Vamos a lograr que Argentina exporte 50 mil millones de dólares, porque vamos a dejar la vida para que se logre”.