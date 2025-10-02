Histórico: Petroleros Privados presentó un sistema de salud único en Latinoamérica

Con un acto multitudinario en Neuquén, el Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa presentó el primer centro de monitoreo en tiempo real de emergencias médicas de Latinoamérica, acompañado por la entrega de 8 ambulancias de última generación, únicas en el país.

La iniciativa, impulsada por la mutual MEOPP, busca mejorar la cobertura sanitaria en una región estratégica como Vaca Muerta, garantizando atención rápida y eficiente a trabajadores, familias y a la comunidad en general.

Presentación en dos etapas

El lanzamiento comenzó en la sede sindical de la calle Santa Cruz, donde se inauguró el centro de monitoreo. Luego, las autoridades se trasladaron al Parque Central de Neuquén, donde miles de afiliados participaron del acto que se extendió desde el Museo Nacional de Bellas Artes hasta la esquina de Mitre y Tierra del Fuego.

Si bien estaba prevista la presencia de los gobernadores de Neuquén y Río Negro, finalmente se ausentaron por el inicio de la campaña electoral. Sin embargo, el evento contó con la participación del CEO de YPF, Horacio Marín, y del ministro de Salud, Martín Regueiro, junto a dirigentes sindicales.

Los mensajes de los dirigentes

El presidente de OsPePri, Martín Pereyra, recordó el camino iniciado por su padre, Guillermo Pereyra, y destacó que “la salud es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la comunidad”.

Por su parte, el secretario adjunto, Ernesto Inal, sostuvo que el sindicato se diferencia por “dar servicios y rendir cuentas día a día”, mientras que el secretario general, Marcelo Rucci, anunció la continuidad de las inversiones en salud: la ampliación de la clínica de Rincón de los Sauces y la construcción de una clínica de 12 pisos en Neuquén capital.

“Vaca Muerta tracciona gracias a los trabajadores. Lo más importante son ustedes”, afirmó Rucci, quien remarcó que el nuevo sistema no será exclusivo para afiliados: “También estará a disposición del pueblo de Neuquén, de Río Negro y de cualquier ciudadano que lo necesite”.