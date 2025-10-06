Harbour Energy, una de las principales compañías independientes del sector hidrocarburífero a nivel mundial, avanza en consolidar su presencia en la Argentina con una estrategia centrada en el gas y en los proyectos de exportación. Tras adquirir los activos locales de la alemana Wintershall Dea a fines de 2024, la empresa británica se posicionó rápidamente como el quinto productor de gas del país, con una producción total de 76.000 barriles equivalentes por día.

“Argentina es un activo estratégico dentro de nuestro portafolio. El 21% de nuestras reservas y el 40% de los recursos con potencial de desarrollo global están en este país”, aseguró Martín Rueda, CEO de Harbour en Argentina, durante su exposición en la Argentina Oil & Gas 2025 (AOG). La compañía concentra sus operaciones en tres bloques: Cuenca Marina Austral, Aguada Pichana Este y San Roque.

El activo más relevante de Harbour en el país se ubica en la Cuenca Marina Austral, frente a las costas de Tierra del Fuego, donde comparte participación con TotalEnergies y Pan American Energy (PAE). La empresa posee un 37,5% del consorcio, que produce alrededor de 50.000 barriles equivalentes diarios, lo que representa el 70% de su volumen local.

El proyecto Fénix, que demandó más de 700 millones de dólares, incorporó recientemente una nueva plataforma offshore y tres pozos conectados a la red existente. “Estamos evaluando inversiones similares que permitan mantener el nivel de producción por al menos una década”, anticipó Rueda.

Expansión en Vaca Muerta

En la cuenca neuquina, Harbour Energy participa en dos bloques no convencionales de Vaca Muerta. En Aguada Pichana Este, donde opera junto a YPF, PAE y TotalEnergies, sostiene un plateau de 14 millones de metros cúbicos diarios de gas, con potencial para ampliarse. En San Roque, la compañía analiza diversificar hacia petróleo, ya que el 93% de su producción nacional actual proviene del gas.

El objetivo es fortalecer su presencia como actor integral del sector, en un contexto en el que las principales operadoras buscan ampliar su participación en el segmento de shale oil y shale gas.

Participación en el proyecto de GNL

El salto estratégico de Harbour Energy está vinculado al proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) impulsado por Southern Energy, en el cual la empresa británica tiene una participación del 15%. El plan contempla una inversión superior a los 15.000 millones de dólares, con la construcción de dos buques de licuefacción, infraestructura portuaria en Río Negro y un gasoducto de 500 kilómetros desde Vaca Muerta.

“Southern Energy nos permitirá más que duplicar la producción de gas que tenemos en la cuenca”, destacó el CEO. Este megaproyecto busca convertir a la Argentina en un exportador relevante de gas natural licuado en el Atlántico Sur, posicionando al país dentro de la cadena global de suministro energético.

Planes futuros y condiciones para invertir

Además de su rol como socio, Harbour Energy evalúa convertirse en operador en la Argentina, lo que implicaría un paso adicional en su estrategia local. “Nos gustaría operar. A veces poder definir tu futuro es importante. Si no, queremos seguir con socios estratégicos alineados. Pero estamos analizando alternativas”, reconoció Rueda.

El directivo también remarcó que la previsibilidad y la estabilidad regulatoria serán claves para sostener el ritmo de expansión. “Los recursos están, la infraestructura se desarrolla y los mercados se abren. Vemos condiciones para seguir creciendo en el país, pero es importante dar previsibilidad y competitividad”, señaló.