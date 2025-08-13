Southern Energy S.A. (SESA) firmó más de 30 acuerdos de confidencialidad con empresas energéticas de Asia, Europa y América interesadas en adquirir gas natural licuado (GNL) producido en la primera fase de Argentina LNG. El proyecto, basado en el aprovechamiento del gas de Vaca Muerta y con base operativa en el Golfo San Matías, Río Negro, apunta a exportar más de US$ 20.000 millones entre 2027 y 2035.

Los acuerdos, conocidos como Non-Disclosure Agreements (NDAs), permiten avanzar en negociaciones para contratos de suministro a largo plazo y se suman a contactos con más de 40 potenciales compradores internacionales. Según los desarrolladores, la competitividad de costos y la disponibilidad de gas no convencional han impulsado el interés global.

La infraestructura de la fase 1 contempla dos buques licuefactores flotantes (FLNG): el Hilli Episeyo, con inicio de operaciones previsto para 2027 y una capacidad de 2,4 millones de toneladas anuales de GNL, y el MKII, que comenzará a operar en 2028 con una capacidad de 3,5 millones de toneladas anuales. Ambos estarán conectados a Vaca Muerta mediante un gasoducto de 36 pulgadas y 50 millones de metros cúbicos diarios de capacidad.

El MKII, actualmente en proceso de reconversión en China bajo la gestión de Golar LNG, operará bajo contrato de 20 años. La inversión total para la primera fase superará los US$ 15.000 millones en 20 años, con un desembolso de US$ 3.200 millones hasta 2031 y US$ 2.800 millones adicionales entre 2032 y 2035. Se estima la generación de 1.900 empleos directos e indirectos, con participación de proveedores de Neuquén y Río Negro.

El proyecto cuenta con beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y con autorización para exportar 11,7 millones de metros cúbicos diarios de gas. El 16 de septiembre se realizará una audiencia pública en Río Negro para tratar la implementación del MKII, donde se debatirán aspectos técnicos y ambientales.

Especialistas del sector señalan que el avance de Southern Energy podría impulsar futuras fases como Argentina LNG 2 (YPF-Shell) y Argentina LNG 3 (YPF-ENI), con capacidad exportadora proyectada superior a 100 millones de metros cúbicos diarios, posicionando a Argentina entre los principales exportadores mundiales de GNL. Según la Agencia Internacional de Energía, la demanda global de GNL crecerá un 50% hacia 2040, lo que abre oportunidades para el abastecimiento de mercados en China, India y la Unión Europea.