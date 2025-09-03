Argentina podría convertirse en uno de los principales jugadores emergentes del mercado global de gas natural licuado (GNL) hacia fines de esta década. Según un informe de la consultora Economía & Energía (E&E), con la plena operación de cinco buques de licuefacción flotante, el país alcanzaría exportaciones por USD 14.470 millones anuales, equivalentes al 5% de la capacidad instalada mundial actual.

La capacidad de procesamiento sería de 24 millones de toneladas por año (MTPA), lo que duplicaría con creces las exportaciones energéticas actuales, que en los últimos doce meses totalizaron USD 10.163 millones.

Los proyectos en marcha

En la primera etapa, los desarrollos contemplan:

Dos buques del consorcio Southern Energy.

Dos buques de YPF y ENI.

Un buque de YPF y Shell.

La proyección es que comiencen a operar entre 2027 y 2028, y que hacia 2030 estén funcionando a plena capacidad.

Demanda de gas y rol de Vaca Muerta

El abastecimiento de los cinco buques requerirá 111 millones de metros cúbicos diarios (MMm³/d) de gas, lo que implica un incremento del 78% en la producción nacional respecto de los actuales 142 MMm³/d.

Este salto dependerá de la capacidad de sostener la inversión en Vaca Muerta, que hoy concentra más del 55% de la producción de gas del país.

Contexto internacional del GNL

El mercado global del GNL está en expansión. En 2024, la capacidad mundial de licuefacción creció un 2,3%, sumando 11 MTPA adicionales. Estados Unidos, Qatar y Australia lideran con más de 75 MTPA cada uno.

Las proyecciones indican un aumento del 44% de la capacidad global hacia 2032, con más de 200 MTPA en nuevos proyectos. Estados Unidos encabeza esta expansión con iniciativas como Golden Pass, Rio Grande y Port Arthur.

En paralelo, el comercio internacional de gas cayó un 7,5% en 2024, pero el GNL incrementó su participación relativa frente al gas transportado por gasoductos. Asia-Pacífico continúa como principal polo de demanda, con China, Japón, Corea del Sur e India como mayores compradores.

Impacto regional y económico

Para Argentina, los buques de licuefacción implican no solo la posibilidad de diversificar mercados, sino también de reducir la vulnerabilidad frente a la demanda estacional interna. Además, mejorarían el saldo comercial energético, que en el primer semestre de 2025 ya mostró un superávit de USD 3.760 millones por el impulso del petróleo y el gas.

“Con este salto, Argentina se inserta de manera estratégica en la transición energética global, aprovechando sus recursos no convencionales y un contexto de creciente competencia por el gas a nivel mundial”, señala el estudio de E&E.

Perspectivas para 2030

Si se concretan todos los proyectos, Argentina podría ubicarse como el 12.º país con mayor capacidad de licuefacción del mundo. El desafío será garantizar la inversión en infraestructura, asegurar contratos de largo plazo y sostener precios competitivos frente a los grandes jugadores del mercado.