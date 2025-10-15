El gobierno de Neuquén publicó la Resolución 1270/25, mediante la cual otorgó a GeoPark la concesión de explotación no convencional (Cench) del área Puesto Silva Oeste, ubicada sobre la formación Vaca Muerta. El plan piloto, que se desarrollará en los próximos tres años, contempla una inversión de USD 14.5 millones, según informó el Boletín Oficial de la provincia.

GeoPark, que tiene su sede central en Colombia, concretó recientemente su regreso al país al tomar el control de dos bloques: Puesto Silva Oeste y el lindero Loma Jarillosa Este, ambos anteriormente operados por Pluspetrol. En el primer caso, el gobierno neuquino declaró la caducidad de la concesión previa, un hecho inédito en los doce años de actividad no convencional en Vaca Muerta, con el objetivo de redefinir las condiciones de desarrollo y participación estatal.

La petrolera provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) participará del proyecto con el 5% de los ingresos económicos generados durante los 35 años de concesión, según detalla el decreto. El acuerdo establece que GeoPark cederá a GyP ese porcentaje de los derechos económicos sin transferir titularidad sobre la concesión. Se trata de un esquema distinto al tradicional sistema de “acarreo” o carry, que GyP ha utilizado en otros acuerdos de asociación.

El plan piloto aprobado incluye la perforación de un pozo horizontal de 2.500 metros de rama lateral y 42 etapas de fractura, dentro de los estándares técnicos de Vaca Muerta. En caso de resultados favorables durante los primeros ocho meses de evaluación, GeoPark se comprometió a perforar dos pozos adicionales antes de 2028. Además, construirá una Central de Producción (CPF) con capacidad para tratar 20.000 barriles diarios.

La empresa también deberá evaluar los pozos existentes en el bloque, incluyendo el abandono seguro de aquellos que no resulten productivos. Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación, Puesto Silva Oeste cuenta con 10 pozos perforados, de los cuales siete permanecían inactivos hasta agosto de este año.

La adjudicación de Puesto Silva Oeste marca un nuevo avance en la expansión de operadores internacionales en Vaca Muerta y refuerza el esquema de participación público-privada que impulsa la administración provincial para ampliar la frontera productiva y aprovechar la infraestructura gasífera existente, vinculada al gasoducto Neuba II.