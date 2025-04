La Legislatura aprobó en la sesión de este jueves con 24 votos de un total de 27 el acuerdo para la reconversión de Cerro Dragón entre el gobierno y PAE, que dispone los puntos de inversión para la explotación no convencional de shale gas en la cuenca petrolera de Chubut.

Quien fundamentó por el oficialismo, Andrea Aguilera, dijo que significa “un cambio de paradigma en la cuenca y en la política energética” de Chubut y “un momento bisagra, el desarrollo de hidrocarburos no convencionales”.

Con una alta presencia política en las barras, con el gobernador Ignacio Torres y buena parte de sus ministros presentes, junto al dirigente del Sindicato de Camioneros, Jorge Taboada, y el intendente de Trelew, Gerardo Merino, más trabajadores de Petroleros Jerárquicos y de Camioneros, la Cámara trató el tercer punto del orden día.

“No es un anuncio más, es un acuerdo firmado, auditado, planificado, y posiciona a Chubut como actor estratégico en el nuevo mapa energético” dijo Aguilera, y destacó que “en números significa una inversión de 230 millones de dólares en cinco años, la perforación de cinco pozos no convencionales, técnicas de recuperación terciaria y 87,5 millones de dólares en bonos, y 47 millones en responsabilidad social empresaria”.

Agregó que “esto necesita capacitación, habrá 10 becas por año para financiar profesionales y la contratación de empresas locales. Las regalías bajan al 9 por ciento, pero significa que cuando la cuenca esta en declino, no es una cesión de recursos, sino equiparar las condiciones de una cuenca madura con la cuenca de Neuquén en Vaca Muerta”.

Explicó que “la provincia reduce temporariamente la carga fiscal para permitir la maduración de proyectos intensivos”, pero además “se contemplan bonos extraordinarios, por lo que Chubut hará el primer intento formal de explotación de sale que va a requerir inversión infraestructura y equipos no disponibles”.

Dijo que este acuerdo “fue precedido por la firma de paz social con los trabajadores del sector, Cerro Dragón va a convivir en una explotación dual, y se va a abrir una segunda vida a nuestra cuenca. Es la respuesta que la provincia necesitaba para los próximos 50 años con un modelo sustentable y competitivo”.

Mas apoyo

Por su parte, desde Arriba Chubut, Tatiana Goic (aplaudida por la barra de Camioneros) tuvo un fuerte discurso de apoyo y señaló “me alegra venir a trabajar y tratar proyectos que son una batería de generación de trabajo, y apoyo la necesidad de ampliar la matriz productiva de la provincia”.

Recordó que “la última vez que se habló de la generación de puestos de trabajo prendieron fuego Rawson, es de no creer, el nivel de violencia que se ejerció afuera, no se nos permitió votar” y agregó “había actores políticos como el ex intendente de Trelew Adrián Maderna y otros actores que agitaban con mentiras por votos que no obtuvieron”.

Ratificó que “en 2021 esta provincia se perdió una oportunidad única de regular la actividad minera para que sea beneficios para la provincia, y hoy cientos de familias contarían con un sueldo digno”.

Aclaró que “si la agenda del gobernador va a ser la de generar puestos de trabajo, acá está Jorge Taboada y los camioneros para poyar esa agenda. Sabemos lo que es la dignidad del trabajo, cómo te ordena la vida”.

Esto generó la respuesta de Santiago Vasconcelos (FIT) quien indicó “la diputada faltó a la verdad, más con el fallecimiento de Lautaro Martínez, un pibe de un barrio sometido asquerosamente junto a otros siete en una causa que criminaliza la protesta social y sin pruebas.”

En el momento que ingresaba al recinto el gobernador Torres responsabilizó a la política por presionar a la justicia, y evitar que se le otorgue la probation a este joven.

A su turno, el comodorense Emanuel Fernández defendió el proyecto para “revalorizar nuestra cuenca, luego de los cinco años se va a generar más producción y empleo para la cuenca. El programa Garantizar continuará con apoyo a las medianas empresas. Esto es generar empleo genuino y seguir apostando por el desarrollo de la provincia, cuando hay otros que usan a los trabajadores para marchar”.

Cruce

La presidenta del Pich, Andrea Toro, indicó que “tenemos el deber de defender los intereses de la provincia, y planteamos el no acompañamiento, lo más preocupante es el impacto ambiental, no podemos permitir que no exista la evaluación de impacto ambiental, no sabemos los riesgos que implica el fracking para nuestro entorno”.

Dijo que esta técnica “requiere enorme cantidad de agua que es un recurso limitado para nuestra provincia. Los químicos son muy tóxicos y pueden contaminar nuestro subsuelo”. Recordó que este acuerdo “había sido firmado por Arcioni en 2018 pero no se puedo aplicar por la controversia generada. ¿Por qué no se convocó a audiencias públicas?”

La respuesta fuerte llegó del presidente de Arriba Chubut, Juan País, quien dijo “considero su alocución una falta de respeto a los trabajadores, a la cuenca del golfo San Jorge, que contribuye a sostener la obra pública y pagar los sueldos de los trabajadores. No me va a decir que se puede sostener una provincia con turismo sustentable, pidiendo tiempo para reemplazar la producción petrolera por el turismo y la energía eólica, que ojala puedan hacerlo a futuro”, dijo ante el aplauso del gobernador.

“Hasta el momento, más de un tercio de los recursos son generados producto de la explotación petrolera. Que le queremos mentir a la gente, ¿que podemos vivir sin petróleo? Que la administración pública no sea el único faro del futuro de nuestros chicos”, dijo Pais.

Indicó que en lo personal, “sufro los miles de despidos que hay en estos momentos en nuestra cuenca, ¿qué les vamos a decir? Si no hacemos algo con los hidrocarburos, esta provincia no tiene futuro. Quizás no podamos equipararnos con Vaca Muerta, pero tenemos que hacer el esfuerzo de reconvertir la cuenca”.

Mas voces

El radatyllense Luis Juncos, expresó “no hay dudas que estamos viviendo un momento difícil”, y destacó el compromiso social de la empresa Pan American con la comunidad, aclarando “no podemos modificar la letra al convenio, no podemos cerrar las puertas a la generación de nuevas fuentes de trabajo”.

En su turno, Daniel Casal (Familia Chubutense) recordó que “siempre Comodoro hizo el aporte económico a todos los chubutenses”, y destacó “el trabajo dignifica y por eso celebro estos acuerdos, es momento de dejar de lados los intereses electoralistas e ideologías extrañas a nuestra patria, que sólo ponen palos en la rueda y no contribuyen con ideas superadoras a este acuerdo”.

La comodorense Vanesa Abril (Arriba Chubut) expresó “no coincidimos siempre con el gobierno, pero en los proyectos donde creemos que estamos dando una mejora a los chubutenses y garantizando la continuidad de fuentes de empleo y el derrame de una actividad económica fructífera para la región”.

También mencionó obras financiadas por PAE y el acompañamiento a las pymes de nuestra región, con inversiones en educación, salud, bomberos y concluyó “no somos hipócritas, no vamos a decir que no porque lo propone el oficialismo”.

Luego volvió a hablar Vasconcelos y aludió al problema de empleo, baja salarial y precarización, que dijo “se vienen profundizando gobierno tras gobierno, no creo en la preocupación que expresan, de parte de quienes acompañan las políticas del gobierno nacional que generan pobreza y desempleo”.

Agregó que este acuerdo es un “cheque en blanco porque se desconoce el impacto ambiental”, en medio de silbidos de las barras y el grito de “queremos laburar”. Y planteó finalmente como solución, la estatización de las empresas que despiden trabajadores.

Por Arriba Chubut, Gustavo Fita, dijo “celebro que el gobernador haya tomado cartas en el asunto” ya que el bloque lo venía planteando, y dijo que “a veces con bronca escuchamos a intendentes disfrutar lo que pasa en la cuenca, cuando se pegan un tiro en el pie, porque no podrían pagar los sueldos”.

“Ojalá este convenio refleje una paz social, ojalá pare los despidos que tenemos porque no vamos a poder sostener, defendamos todos la cuenca pero no con humo”, planteó Fita.