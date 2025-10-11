Final de bandera verde por Manantiales Behr: YPF define quién se queda con su última joya en Chubut

Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco). Periodista especializado en temas de Energía (Petróleo) y otros vinculados a la economía regional para ADNSUR. Cubre temas vinculados al ámbito judicial, político e información general. Conductor del programa 'Actualidad 2.0', por radio Del Mar.

Las próximas semanas, cuando YPF dé a conocer cuál de las ofertas por su último activo en la cuenca San Jorge, es decir la región que la vio nacer, serán decisivas de cara al futuro inmediato. Más allá del nombre ganador, la clave estará en el plan de inversión a desarrollar y la fórmula para bajar costos y lograr revertir la curva de declino que, si bien en esta área no es tan pronunciada, su reactivación servirá para cambiar la tendencia negativa general.

Vale insistir: Manantiales Behr representa hoy el 20% de la producción de Chubut y no es un área con declino pronunciado, si bien en los últimos meses ha reflejado el menor interés de YPF por sostenerla. Aun así, representa el 7% de la producción total de la operadora en el país.

Aunque inicialmente la fecha de definición era para mitad de octubre, todo indica que la compañía dejará pasar el período de elecciones para dar a conocer el ganador, tal como se indicó en esta columna semanas atrás.

Ambiente de Chubut evalúa los pasivos ambientales del traspaso de áreas de Tecpetrol a Crown Point

“¿Quién se queda con Manantiales Behr?”

La pregunta circula con insistencia en los distintos ámbitos de la industria petrolera. Y según el interlocutor de que se trate, cada uno ensaya su propia fórmula y anticipa resultados.

Así como en otros escenarios se pregunta “¿a cuánto se va el dólar después de las elecciones?”, aquí la versión doméstica también se mide en billetes verdes. Pero la respuesta es un secreto que Horacio Marín y sus principales colaboradores guardan bajo siete llaves.

Los nombres en pugna y los dos que ya oficializaron su interés

CAPSA confirmó que es una de las oferentes por Manantiales Behr y promete inversión desde “el día uno”

Dentro del hermetismo con el que se maneja el tema, la semana pasada dejó en claro el interés de al menos dos competidores, que no necesariamente son los únicos.

Uno de ellos es CAPSA, que formalizó su participación al comunicar ante la Comisión Nacional de Valores que está en carrera por Manantiales Behr, luego de haberlo adelantado públicamente en la Expo Industrial de Comodoro Rivadavia, tal como reflejó ADNSUR.

El otro actor es PECOM, que en conversaciones mantenidas en el mismo evento confirmó que también presentó una propuesta para sumar este activo a las concesiones que ya le compró a YPF.

PECOM en El Trébol-Escalante: la jugada de recuperación terciaria que busca torcer la curva de producción en Chubut

Sin confirmaciones oficiales, también se menciona con insistencia a CGC, e incluso al Grupo San Martín, dentro de un abanico de nombres que refleja el interés por un área que representa una proporción importante de la producción petrolera de Chubut y que se mantiene como caso de éxito en materia de recuperación terciaria a nivel nacional.

En qué basan sus propuestas los dos que ya ‘blanquearon’ su interés

Desde la operadora de la familia Pérez Companc consideran que su propuesta es complementaria con el plan que ya despliegan en las áreas recientemente adquiridas, apoyados en un equipo de geólogos encabezado por uno de los referentes que impulsó el proyecto de terciaria en Manantiales Behr.

“La Cuenca del Golfo aún tiene petróleo de calidad mundial y horizontes poco explorados”

“Nuestro diferencial es el conocimiento sobre el área”, resumió una fuente de PECOM en alguna de las conversaciones reservadas que mantuvo durante la Expo. Y aseguró que el impulso a las plantas de polímeros no es excluyente de un plan de perforación, como apuntan a reflejar en el 2026, con un programa de más de 50 nuevos pozos en Capamento Central.

Desde CAPSA se pondera la cercanía con el área Diadema, la sinergia productiva que eso implicaría y la trayectoria de la empresa, que lleva medio siglo operando el bloque que perteneció a Shell.

Además, también destacan el conocimiento y la experiencia en el manejo de campos maduros, contándose entre los pioneros con en las técnicas de secundaria y terciaria.

El gobierno de Chubut sigue el proceso con atención

La cuenca del Golfo San Jorge todavía tiene mucho para dar; el desafío está en bajar los costos operativos

Días atrás, el gobernador Ignacio Torres hizo una referencia que no pasó inadvertida. Tras reunirse con los sindicatos petroleros, habló de la licitación en marcha y anticipó su intención de revisar las condiciones del pliego.

Aunque reconoció que se trata de un proceso entre privados (en etapa casi final, vale recordar), remarcó que el precio de ingreso no debería condicionar la inversión posterior:

“No nos sirve un precio de entrada alto si después no hay inversión”, señaló. El mensaje pareció dirigido a que la evaluación de YPF contemple no sólo el monto ofrecido, sino también los programas de actividad.

CAPSA-CAPEX confirmó ante la CNV su oferta por Manantiales Behr

En los corrillos del sector se menciona que el precio de venta fue uno de los puntos sensibles. Al inicio del proceso se hablaba de una expectativa cercana a los 500 millones de dólares, aunque las ofertas habrían rondado los 300 millones, según trascendidos.

Torres hizo referencia, además, a la necesiadad de reimpulsar planes de perforación, más allá del uso de las técnicas de terciaria, como forma de incentivar la creación de empleo.

Un operativo ambiental que no pasó inadvertido

Fue también llamativo que, pocas horas después de que CAPSA oficializara su intención de competir por Manantiales Behr, la Secretaría de Ambiente de Chubut difundiera un operativo de control sobre la compañía.

Vaca Muerta dará el salto global: YPF y Eni impulsan megaproyecto de GNL con exportaciones por u$s20.000 millones

En declaraciones sobre el operativo, el secretario Juan José Rivera subrayó que “si queremos invertir en la cuenca, debemos hacerlo no sólo en producción y rentabilidad, sino también en responsabilidad y conciencia ambiental, porque de ese modo protegemos al ambiente y además creamos puestos de trabajo”.

Consultado luego por la coincidencia temporal tras el anuncio de CAPSA, el funcionario aclaró que se trató de una inspección “meramente circunstancial”, aunque reiteró que toda inversión debe contemplar la dimensión ambiental. YPF y ENI firmarán el acuerdo de ingeniería final para el megaproyecto de GNL en Río Negro

El episodio fue leído en el sector como un recordatorio de que, junto con los proyectos de producción, también se evalúan los compromisos de cada operador en materia ambiental y social. Para evitar suspicacias, el funcionario aclaró que los mismos operativos se hacen sobre otras operadoras.

La cuenca tiene futuro, pero con costos más bajos

Más allá de la definición sobre Manantiales Behr, durante la Expo Industrial se evidenció que aún hay potencial para nuevos proyectos. Los paneles encabezados por profesionales como el geólogo Oscar Olima y el ingeniero Marcelo Teodolou contrastaron con las visiones más pesimistas que, por comparación con Vaca Muerta, suelen dar por agotado al Golfo San Jorge. Petroleros va al paro en los yacimientos de PECOM y reclama respuestas de YPF

Esas miradas optimistas no surgieron del voluntarismo, sino del conocimiento técnico y de las características del crudo que hoy demanda el mercado, tanto local como externo.

El desafío, sin embargo, pasa por bajar los costos operativos y sincerar las estructuras de gasto que afectan la competitividad de toda la cuenca.

El “modelo CAPSA” y los costos reales

El gerente de CAPSA, Adolfo Storni, lo explicó con precisión durante el panel que compartió con el ingeniero Marcelo Hirschfeldt:

“El ideal sería tener costos operativos en 20 dólares por barril, pero si sumamos 25 de desarrollo, 5 de derechos de exportación y entre 10 y 12 de cargas provinciales, el margen del negocio hoy no es brillante”, indicó, cuando el precio internacional rondaba los 65 dólares.

YPF en la mira: AmCham Argentina advirtió que el fallo en EE. UU. pone en riesgo la soberanía y la estabilidad energética del país

Storni comparó además: “Perforar el mejor pozo en la Cuenca San Jorge cuesta más del doble que uno en Brasil”.

Esa disparidad, remarcó, atraviesa a toda la región. Y sintetizó el enfoque que muchos ya denominan el “modelo CAPSA”:

“La productividad es la relación entre producción y costos. Buscamos maximizar la producción y mantener los costos lo más bajos posible. Primero hay que trabajar en lo interno y luego esperar que acompañen la competitividad macroeconómica y políticas provinciales”.

El desafío de sincerar la operación

Del petróleo y las áreas de YPF a la coca y hamburguesas, la política de Chubut se juega octubre con la mira en 2027

En otro panel de la Expo, el doctor en Geología Oscar Olima insistió en que la discusión sobre los costos debe darse sobre un sinceramiento real:

“Nuestro producto es requerido, pero con un precio del petróleo unitario en el mundo, debemos preguntarnos cómo es posible que campos en zonas remotas y con pocos meses de operación sean negocio con ese mismo valor”.

A partir de ese diagnóstico, Olima planteó que la rentabilidad todavía existe, pero depende de revisar los verdaderos costos de explotación y desarrollo. Macharashvili: "Que no esté YPF en la Expo Industrial es una falta de respeto"

“Con un sinceramiento real, y sin faltar a las buenas prácticas, es posible reducir el costo por barril por debajo de los 20 dólares, licuando gastos con un incremento de producción y sin necesidad de reducir regalías”, sostuvo, aludiendo a experiencias comparables en otras regiones de Latinoamérica.

Un final abierto

La definición sobre quién se quedará con Manantiales Behr marcará mucho más que un cambio de operador: pondrá a prueba la capacidad de toda la Cuenca del Golfo San Jorge para reinventarse en un contexto que exige eficiencia, reinversión y políticas estables.

Se verá entonces si la decisión del nuevo jugador, cualquiera sea el ganador final, es realmente la de incrementar la producción y extender la vida útil de los yacimientos, o meramente administrar el declino.

La bandera verde está agitada y los corredores anticipan un final “cabeza a cabeza”. Y esta vez, más que velocidad, lo que definirá la carrera será la resistencia.