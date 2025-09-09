Expo Oil&Gas: cuáles son los objetivos de Chubut y Santa Cruz en la vidriera de Vaca Muerta

Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco). Periodista especializado en temas de Energía (Petróleo) y otros vinculados a la economía regional para ADNSUR. Cubre temas vinculados al ámbito judicial, político e información general. Conductor del programa 'Actualidad 2.0', por radio Del Mar.

El lunes 8 de septiembre se puso en marcha en Buenos Aires la Expo Oil&Gas 2025, la mayor vidriera del sector energético nacional. Todos los flashes están puestos en Vaca Muerta, que volvió a marcar récord de producción y se consolida como el eje de atracción para capitales internacionales. Chubut y Santa Cruz apuntan a no seguir perdiendo peso específico.

En el escenario nacional que convoca al mundo petrolero con auge en Neuquén, la Cuenca San Jorge tendrá un papel secundario, pero no irrelevante. Las discusiones sobre su continuidad y el reclamo de políticas específicas para cuencas maduras buscan colarse en una agenda dominada por el shale.

El contraste es inevitable: mientras Neuquén muestra proyectos millonarios y anuncios de expansión, en Chubut y Santa Cruz las expectativas se centran en atenuar el declino de la curva de producción mediante técnicas de terciaria. En el norte santacruceño, incluso, se aspira a potenciar el proceso licitatorio de los 10 bloques devueltos por YPF.

Chubut está en pleno proceso de traspaso de áreas de la operadora de bandera, pero además fija la expectativa vinculada al segundo pozo en busca de gas en la formación D-129; y en consolidar oportunidades de comercio exterior, a partir de las características del crudo Escalante, que produce Chubut.

Según datos oficiales relevados por ADNSUR, entre enero y julio de 2025 Chubut exportó 1.135.398 metros cúbicos de petróleo por un total de 495,5 millones de dólares. En igual período de 2024 habían sido 997.571 metros cúbicos por 509,1 millones. Esto significa un 14% más en volumen, pero con una caída del 3% en valor, reflejo de los precios internacionales más bajos.

El incremento, de unos 800.000 barriles, se originó por una razón fortuita. Una parada temporal de la refinería de YPF en La Plata habría generado un mayor saldo exportable que se destinó principalmente a Estados Unidos. Ese camino, advierten en el sector, deberá sostenerse si se confirman las reconfiguraciones de refinerías locales para procesar cada vez más crudos livianos de Vaca Muerta.

En ese esquema, el Escalante podría tener una salida más fluida al mercado externo, reforzando su condición de bajo contenido de azufre, según remarcó el ministro Federico Ponce días atrás, en la Jornada de Energía que se realizó en Comodoro Rivadavia. El camino no es sencillo. Esa veta potencial existe, pero con una fuerte competencia de crudos con similares características, provenientes de regiones más cercanas a los grandes centros de consumo.

El reclamo para bajar retenciones: no sólo para la exportación, sino también para mejorar el precio interno

Una de las banderas levantadas por el gobernador Ignacio Torres, que podría tener alguna tribuna para amplificar en el marco de la Expo Oil&Gas, se vincula a la baja de retenciones sobre la exportación. Apunta a que ese ‘ahorro’ de las operadoras que exportan se reinvierta en proyectos productivos en la provincia de Chubut.

Un cálculo básico sobre el volumen exportado en lo que va de este año permite dar cifras a ese planteo. Si la exportación total hasta julio alcanzó los 495,5 millones de dólares, el 8% de retenciones que se aplica sobre ese monto equivale a casi 40 millones de dólares que recaudó el Estado nacional. Es un monto casi neutro en términos de recaudación fiscal para un gobierno que no invierte en obra pública, pero que, reinvertido en los campos petroleros de Chubut, podría hacer una diferencia importante en volumen de actividad.

Al mismo tiempo, si el precio de exportación obtiene una mejora, se produce también un efecto positivo sobre el precio del mercado interno. En tiempos en que el mercado internacional da señales negativas y cotiza por debajo de 70 dólares, ese 8% puede resultar vital. En especial, si el piso se acerca a los 60 dólares, que puede hacer la diferencia entre producir un barril en algunos yacimientos de San Jorge o importarlo del exterior para las refinerías que requieren del crudo de esta región y mezclarlo con los livianos de Vaca Muerta.

Son definiciones políticas que no deberían resultar difíciles de entender, si es que la mirada centralista del gobierno nacional logra salir de la limitada agenda impuesta por la city porteña. Tal vez la Expo Oil&Gas sirva como marco para lograr la atención de algún resorte del Ejecutivo nacional.

No sólo porque la cuenca San Jorge aún explica una parte importante de la producción de petróleo del país, sino porque más de uno podría contarle a ese hipotético funcionario el modo en que las ganancias obtenidas en estas latitudes, además de generosos subsidios del Estado, son las que permitieron proyectar su crecimiento en la hoy generosa (en buena hora, para el país) cuenca Neuquina.