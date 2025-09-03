Expo Oil & Gas 2025: fuerte presencia neuquina con stands y rondas de negocios

La provincia de Neuquén dirá presente en la Argentina Oil & Gas Expo 2025 (AOG), uno de los encuentros más relevantes de la industria energética de la región, organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG). Con tres stands institucionales, se difundirá la actualidad de Vaca Muerta y el entramado de empresas que conforman la cadena de valor hidrocarburífera.

Uno de los espacios estará a cargo del Ministerio de Energía y Recursos Naturales junto a Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), en el stand 2 H-30 / Hall 2. Allí se compartirá información sobre las novedades de la industria en la Cuenca Neuquina, los avances en las áreas reservadas a GyP y la situación actual de los recursos hidrocarburíferos, energéticos e hídricos. Además, se presentarán propuestas vinculadas a energías renovables y ambiente, con experiencias interactivas de realidad aumentada para los visitantes.

Pymes neuquinas y rondas de negocios

El Centro PyME-ADENEU, dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria, coordinará la participación de más de 50 empresas neuquinas certificadas bajo la Ley 3338 y pymes que integran el Cluster Vaca Muerta.

La agenda incluye más de 90 rondas de negocios con operadoras y empresas de servicios, así como la realización de unas 15 presentaciones técnicas y comerciales en el espacio del stand. Estas acciones buscan fortalecer la visibilidad de las empresas locales y favorecer nuevas oportunidades comerciales.

La Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (FECENE) también dispondrá de un stand propio de 50 metros cuadrados, aportando a la representación integral del sector.

La edición 2025 de la Expo AOG contará con más de 400 empresas expositoras, distribuidas en 35.000 metros cuadrados, y se espera la visita de 25.000 profesionales nacionales e internacionales. Para Neuquén, la participación reafirma el compromiso de consolidar la presencia de la Cuenca Neuquina en la agenda energética nacional e internacional, fomentando la generación de negocios, alianzas estratégicas e innovación tecnológica.

Fortalecimiento de la cadena de valor

Desde el Centro PyME-ADENEU se acompañan con diversas herramientas a las pymes neuquinas del sector Oil & Gas y actividades conexas. Actualmente, hay más de 690 empresas certificadas en la provincia bajo la Ley 3338, lo que les permite acceder a beneficios específicos y mejorar su vinculación con las operadoras y prestadoras de servicios especializados.

Durante el último año se realizaron 15 ciclos de vinculación, con la participación de alrededor de 1.200 pymes, además de capacitaciones para optimizar la toma de decisiones frente a los planes de inversión de las principales compañías del sector.

El organismo también organizó más de 200 rondas de negocios en ferias nacionales e internacionales, como la Offshore Technology Conference en Houston y la propia AOG en Buenos Aires. Asimismo, se ofrecieron capacitaciones que alcanzaron a 5.600 emprendedores y empresarios, con 730 horas de formación en distintas localidades neuquinas.

En paralelo, el gobierno provincial impulsa el programa “Más Pymes, Más Futuro”, mediante el cual se destinaron 11.800 millones de pesos para apoyar a más de 120 empresas locales en proyectos de diversificación productiva, inversiones verdes y ampliación de capacidades operativas.