“Mañana se vence la conciliación de 15 días más la extensión por 5, pero en todo este tiempo la empresa dijo que no encuentra cómo seguir trabajando en la cuenca y mantuvo los portones cerrados”, lamentó Fabián Aparicio, delegado de trabajadores petroleros en la empresa, al ser consultado por ADNSUR.

El delegado detalló que son 150 trabajadores convencionales y 140 jerárquicos los que recibieron los telegramas de despido, al tiempo que describió que durante el período iniciado el 18 de febrero, la compañía mantuvo sus portones cerrados, sin haber retomado la actividad, como indicaba la medida de la Subsecretaría de Trabajo.

Además, se suma otro número no establecido de trabajadores de empresas subcontratistas que dependen de la actividad de la compañía.

YPF, costos y éxodo de empresas: ¿puede el no convencional salvar la Cuenca San Jorge?

“En este tiempo no volvieron a abrir la empresa y eso es violatorio de la conciliación -cuestionó Aparicio-. Pagaron los sueldos a principios de este mes, pero con muchos errores, porque no liquidaron viandas ni los francos compensatorios que deben. Hay muchos problemas de liquidación".

Indemnizaciones que no alcanzan: “Muchos van a cobrar sólo 3 ó 4 sueldos”

El delegado cuestionó la decisión empresarial, al indicar que “si bien puede haber problemas porque hay menos trabajo, siempre hubo mesas de discusión sobre estos temas y se buscó una solución. Pero aquí lo primero que hicieron fue despedir a 290 personas, cerrar el portón y poner policía; es una falta de respeto para toda la región.”

Othar Macharashvili se reunió con el Group CEO de Pan American Energy para impulsar la economía de Comodoro

Aparicio precisó que se está hablando de que la firma abonaría indemnizaciones del 120%, pero advirtió que “esto igualmente no alcanza para nada, porque hay mucha gente que lleva pocos años de trabajo y con 3 ó 4 sueldos que le puedan pagar, no va a tener ninguna solución. Lo que necesita es seguir llevando el plato de comida a su casa, pero la empresa dijo en todo este tiempo que ellos no encuentran ‘la luz’ para seguir en la cuenca y que se tienen que ir.”

Además, evaluó que tampoco hay indicios de que la compañía de servicios especiales esté en algún tipo de negociación con operadoras para acordar nuevas tarifas, como suele ocurrir en la industria, cuando 'se amenaza' con despidos para presionar en esa negociación. En este caso, añadió el trabajador, hubo reuniones con la cámara de empresas de operaciones especiales y con la de productoras de hidrocarburos, pero no surgió nada que genere expectativa de que mañana habrá un cambio en la postura de la firma.

La salida de YPF de Chubut: en qué se convertirá el edificio de Km.3 y cuáles son las propuestas

De todos modos, no descartó que este jueves pueda surgir una nueva prórroga de otros 5 días hábiles, prolongando la definición por una semana más. “Van a estar las operadoras y el sindicato, esperemos que aparezca alguna solución. Y si no, se tomarán las medidas que correspondan, que dependerán de lo que anuncie el secretario general Jorge Ávila”, concluyó el delegado gremial.

Con sede en Texas, Halliburton diseña, fabrica y repara equipos para controlar de manera eficiente la producción de gas y petróleo desde el momento en que se perfora un pozo hasta que se agota la formación de producción. Opera en más de 70 países.

YPF Y SU SALIDA DE LAS ÁREAS CONVENCIONALES

Los dichos de Horacio Marín en Houston y reiterados en el ‘Latam Forum’ que se realiza por estas horas en Buenos Aires no dejan lugar a dudas: “Para el 2026, vamos a ser una empresa 100% no convencional”, lo que implica la salida de todas las áreas convencionales del país, incluidas las que aún mantiene en Chubut y el proceso de traspaso de Santa Cruz, que tiene como nueva fecha cierre el próximo 1 de julio.

YPF se va de Chubut, la provincia que descubrió el petróleo: impacto y quiénes ofertaron por Manantiales

Los anuncios del presidente de la compañía son claros, aun con algunos matices que pueden escucharse cuando los micrófonos se apagan y referentes de la operadora pueden precisar los objetivos más cercanos.

Por lo pronto, según trascendió en encuentros reservados a los que tuvo acceso ADNSUR, la decisión de la operadora es terminar de concretar su salida de Santa Cruz el próximo 1 de julio, poniendo fin a la transición por la que sigue produciendo por cuenta y orden de Fomicruz.

De hecho, en las últimas horas trascendió que el miércoles 19 de marzo habría una firma de un primer entendimiento para el traspaso de las áreas santacruceñas a la empresa provincial, aunque fuentes cercanas a la compañía no confirmaron la especie. Sí se aceptó, sin embargo, que la fecha tope para terminar el proceso será el inicio del séptimo mes de este año.

YPF invertirá USD 3.300 millones en Vaca Muerta y centrará su actividad en el shale oil

Manantiales Behr no da pérdidas, pero “hay que saber salir de los convencionales”

En las últimas horas, pudo corroborarse algo que esta agencia publicó días atrás, a partir de dichos del ministro de Hidrocarburos de la provincia y de otras fuentes que conocen la actividad: a diferencia de otros campos maduros ya transferidos en San Jorge y el resto de las cuencas, Manantiales Behr no presenta déficit para compañía.

“No, Manantiales Behr no da pérdidas”, fue la frase de alguien que conoce al detalle la operación de la empresa más importante del país, pero advirtió al mismo tiempo: “Hay que saber salir a tiempo de los convencionales. YPF no se va a ir mañana, pero desde 2026 se va a dedicar totalmente al No convencional”, se insistió, al citar las palabras del presidente.

Las pymes, clave en la transición tras la salida de YPF de Manantiales Behr

Hay una cuestión de manejo político en medio. Primero, una vez decidido quién será el comprador, la novedad será comunicada al gobernador de la provincia y a los trabajadores. Pero no se pueden albergar otras expectativas: de lo contrario, se estaría negando la realidad.

El obvio contraste con Vaca Muerta puede resultar risueño, pero debe entenderse dentro de las complejidades geológicas y de una decisión ahora anunciada, pero que en la práctica se viene evidenciando en los últimos años: de los 5.000 millones de dólares que YPF invertirá durante 2025, unos 3.300 irán a Vaca Muerta.

De ese total, 170 millones corresponderán al último año de operación en los yacimientos chubutenses. Incluso, la decisión de concentrar los esfuerzos exclusivamente en el área no convencional llevaría a la compañía a importar petróleo pesado, que es lo que dejará de producir en Chubut y Santa Cruz (ya que las refinerías del país no pueden procesar exclusivamente el crudo liviano de Neuquén), en caso de que las producciones de los nuevos concesionarios no alcancen a satisfacer su demanda, o encuentren otros compradores.