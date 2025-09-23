En el marco de la 11° Expo Industrial, Comercial e Innovación Tecnológica, el viernes 3 de octubre se conformará un espacio de reflexión y análisis denominado “El Futuro de las Cuencas Convencionales”, que tendrá como objetivo abordar desde diferentes puntos la situación actual de la Cuenca del Golfo San Jorge y su proyección dentro del campo de la transición energética.

Los diversos paneles y conferencias tratarán temáticas claves como geología y horizontes productivos; transformación digital aplicada a procesos productivos; cambios tecnológicos en empresas regionales y las estrategias para extender la vida útil de yacimientos maduros, considerando la opinión de los actores.

El presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, explicó: “Trabajamos para que la Expo sea también una plataforma de debates y nuevos consensos sobre el desarrollo. Estamos convencidos, que es necesario una nueva generación de políticas públicas surgida del diálogo de las empresas con la investigación y la innovación tecnológica. Vivimos en un territorio en aguda transformación, que siente el riesgo sobre el desarrollo, el empleo y la inclusión. Es por ello, que vamos a abordar con decisión los desafíos con una agenda precisa, basada en argumentos técnicos y nuevos acuerdos políticos”.

Ávila: “Todas las expectativas están puestas en el segundo pozo No Convencional de PAE”

En este sentido, Zárate subrayó la importancia de que la Expo, sea un espacio de diálogo multisectorial, que gire en torno a la transición energética global y a la situación particular de los hidrocarburos convencionales que pueden y deben ser un punto de encuentro entre universidades, empresas, trabajadores y el Estado.

“Nuestra tarea es garantizar que ese intercambio, se traduzca en proyectos concretos, capaces de sostener la competitividad y preparar a la región para las demandas familiares de empleo y los cambios de un mundo que requiere de energías cada vez más limpias y eficientes”, agregó.

La jornada cerrará con una Mesa de Desarrollo Territorial con funcionarios, que permitirá articular las conclusiones de los paneles con nuevos diseños de políticas públicas. La entrada a todas las actividades es libre y gratuita, reafirmando la vocación de la Expo como espacio abierto al conocimiento, la innovación y el futuro productivo de la región.

¿Es posible remediar el pasivo ambiental dejado por el petróleo en el ejido urbano de Comodoro Rivadavia?

Cronograma

Viernes 3 de octubre en el Predio Ferial