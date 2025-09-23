Especialistas y empresarios debatirán sobre el futuro de las cuencas convencionales en la Expo de Comodoro
El encuentro se realizará el viernes 3 de octubre, en el predio ferial de la ciudad. Abordarán los desafíos y oportunidades que enfrenta la Cuenca del Golfo San Jorge en un contexto de transición energética global.
En el marco de la 11° Expo Industrial, Comercial e Innovación Tecnológica, el viernes 3 de octubre se conformará un espacio de reflexión y análisis denominado “El Futuro de las Cuencas Convencionales”, que tendrá como objetivo abordar desde diferentes puntos la situación actual de la Cuenca del Golfo San Jorge y su proyección dentro del campo de la transición energética.
Los diversos paneles y conferencias tratarán temáticas claves como geología y horizontes productivos; transformación digital aplicada a procesos productivos; cambios tecnológicos en empresas regionales y las estrategias para extender la vida útil de yacimientos maduros, considerando la opinión de los actores.
El presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, explicó: “Trabajamos para que la Expo sea también una plataforma de debates y nuevos consensos sobre el desarrollo. Estamos convencidos, que es necesario una nueva generación de políticas públicas surgida del diálogo de las empresas con la investigación y la innovación tecnológica. Vivimos en un territorio en aguda transformación, que siente el riesgo sobre el desarrollo, el empleo y la inclusión. Es por ello, que vamos a abordar con decisión los desafíos con una agenda precisa, basada en argumentos técnicos y nuevos acuerdos políticos”.
En este sentido, Zárate subrayó la importancia de que la Expo, sea un espacio de diálogo multisectorial, que gire en torno a la transición energética global y a la situación particular de los hidrocarburos convencionales que pueden y deben ser un punto de encuentro entre universidades, empresas, trabajadores y el Estado.
“Nuestra tarea es garantizar que ese intercambio, se traduzca en proyectos concretos, capaces de sostener la competitividad y preparar a la región para las demandas familiares de empleo y los cambios de un mundo que requiere de energías cada vez más limpias y eficientes”, agregó.
La jornada cerrará con una Mesa de Desarrollo Territorial con funcionarios, que permitirá articular las conclusiones de los paneles con nuevos diseños de políticas públicas. La entrada a todas las actividades es libre y gratuita, reafirmando la vocación de la Expo como espacio abierto al conocimiento, la innovación y el futuro productivo de la región.
Cronograma
Viernes 3 de octubre en el Predio Ferial
- De 10.30 a 11.30: Geología y horizontes productivos de la CGSJ. Oscar Olima (Laboratorio de Estudios Patagónicos Geológicos y Geofísicos de la UNPSJB), Marcelo Teodoulou (Reservorista, Comisión Técnica del IAPG). Modera: Sergio Cavicchioli, periodista.
- De 11.30 a 12.30: Transformación digital, innovación en procesos productivos. Ing. Sebastián Federico (Gerente del Centro de Operación Remota, Pan American Energy). Modera: Raúl Figueroa, periodista.
- De 12.30 a 13.30: Cambio tecnológico y desafíos productivos de las empresas regionales. Fernando González (Socio Gerente, Nuevos Sur), Sofía Mendonca (Socia Gerenta, Forte Industrial), Joaquín Astiz (Socio Gerente, FJF Oil Services). Modera: Víctor Amigorena, periodista.
- De 15 a 16. Entre la madurez de la CGSJ y los desafíos para extender su vida productiva. Lic. Adolfo Storni (Gerente General del grupo CAPSA CAPEX). Modera: Ing. y consultor Marcelo Hirschfeldt.
- De 17 a 18: mesa de Desarrollo Territorial con funcionarios.