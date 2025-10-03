El gobierno de Entre Ríos, a cargo de Rogelio Frigerio, actualizó en mayo el monto de la Guía de Tránsito de Minerales —conocida como guía minera—, un tributo que pagan las empresas de transporte por el traslado de arena silícea, insumo estratégico para las fracturas hidráulicas en Vaca Muerta.

El Decreto N.º 1136 fijó en $2.250 por tonelada el valor a abonar por arena destinada a la industria hidrocarburífera. Cada camión, con una carga promedio de 33 toneladas, deberá pagar unos $74.000 por viaje, seis veces más que el monto vigente hasta abril. Según la administración provincial, el valor estaba congelado desde hace años.

Argumentos de la provincia

Fuentes cercanas a la gobernación explicaron que el incremento responde a la necesidad de financiar el mantenimiento vial ante el fuerte aumento del transporte de arena con destino a Neuquén. “Las rutas provinciales estaban deterioradas y la recaudación anterior era insuficiente. La guía minera recaudaba $400 millones al año, con lo cual no podíamos hacer ni 100 metros de ruta”, señalaron.

La provincia exploró previamente acuerdos con petroleras para que financien obras, pero no prosperaron. “Es lógico que las areneras se hagan cargo de una parte del costo porque el daño de los camiones es evidente. Hablamos con YPF, que está exenta de Ingresos Brutos en Entre Ríos, pero se optó por actualizar la guía minera, similar a lo que ocurre en Río Negro”, agregaron.

Desde el sector privado manifestaron que la suba impacta en los costos de desarrollo en Vaca Muerta. “El bajo valor de la arena hace que cualquier costo adicional condicione la competitividad de los proyectos”, afirmó un directivo de una empresa de transporte. En contraste, recordaron que la provincia de Buenos Aires no aplica un tributo similar al transporte de arena.

El nuevo esquema también incluye una reducción del gravamen para sectores como la construcción, de menor rentabilidad, y prevé la digitalización del sistema para simplificar el trámite.

La arena y Vaca Muerta

La fractura hidráulica en la formación neuquina demanda grandes volúmenes de arena silícea. Actualmente operan 13 sets de fractura que realizan unas 2.000 etapas mensuales, con un consumo aproximado de 460.000 toneladas de arena cada mes. Cada etapa requiere alrededor de 230 toneladas.

YPF tomó la decisión de abastecerse únicamente de arena producida en Entre Ríos, mientras que otras operadoras, como Tecpetrol, compraron canteras en la provincia para asegurar el suministro.

Entre Ríos se consolidó como el principal polo de abastecimiento de arena de fractura para Vaca Muerta. Con el nuevo valor de la guía minera, el gobierno provincial busca captar mayores ingresos en un contexto donde la extracción de arena no paga regalías.