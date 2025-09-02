El Encuentro Regional de Energía que se desarrolló este martes en Comodoro Rivadavia abrió con las palabras de la exgobernadora bonaerense y actual diputada nacional, María Eugenia Vidal, en su rol de presidente de la Fundación Pensar, quien destacó “el rol estratégico de Chubut en la matriz energética nacional” y subrayó que “el futuro energético del país necesita de provincias que apuesten a la innovación y a la inversión con reglas claras”.

Vidal puso en valor la importancia de generar consensos políticos que den previsibilidad a la industria y permitan aprovechar al máximo tanto las cuencas maduras como las oportunidades del no convencional. En ese plano, recordó que Chubut aún representa el 49 % de las reservas comprobadas de petróleo convencional del país, por lo que destacó las oportunidades que aún tiene la región en materia de generación de energía.

Luego, el gobernador Ignacio Torres resaltó que “este es un momento bisagra para Chubut”, en el que la provincia debe consolidar su perfil energético a nivel nacional. En ese plano, reiteró el reclamo al gobierno nacional ante el pedido formulado por la provincia, para que se reduzcan las retenciones a la exportación de petróleo, con el fin de que esos 30.000 millones de pesos que nación dejaría de recaudar (casi nulo, en términos fiscales) pueden reinvertirse en la región.

“Nosotros bajamos las regalías para incentivar proyectos en áreas marginales, pero todavía estamos esperando la respuesta de Nación”, planteó el gobernador. En ese plano, también lamentó que no haya habido acuerdo aún para tratar la ley de hidrógeno en el Congreso, por lo que convocó a los legisladores nacionales firmen dictamen para ponerse de acuerdo en torno a la iniciativa.

“No me importa que sea un año electoral”, planteó, “es indignante que no podamos ponernos de acuerdo en algo que es fundamental y en lo que existen proyectos de todos los bloques, si bien el de Ana Clara Romero fue el primero en impulsarse”.

El gobernador también se refirió a las oportunidades que ofrece la posible explotación del uranio en Chubut, al señalar las oportunidades que se abren para la provincia, también en materia de hidrocarburos no convencionales que abrió PAE con su proyecto de exploración.

El panel inicial se completó con palabras de la representante de la Fundación Konrad Adenauer en Argentina, Susanne Kaas, quien ponderó las oportunidades de cooperación internacional que se abren en materia de generación de energía y el potencial que presenta el país.

Chubut es la provincia con menor ritmo de declino y creó incentivos para estabilizar la producción

Por su parte, el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce, compartió panel con Fausto Caretta (Upstream Manager director Pan American Energy) y Jonathan Carasiet, gerente de Ingeniería y Tecnología de PECOM, para analizar los escenarios que enfrenta la industria, tanto en las cuencas maduras como en el desarrollo incipiente de proyectos no convencionales.

Consultado sobre la situación del convencional, Ponce advirtió que “a nivel nacional, la industria viene con una performance excelente”, con picos de producción que superan los de fines de los ‘90. Sin embargo, remarcó que la porción convencional “sostiene una tendencia declinante desde 1998” y que la cuenca del Golfo San Jorge no es ajena a ese fenómeno. “En seis años, la caída a nivel país fue del 30 %, mientras que en Chubut fue menos de la mitad. Eso habla de una resiliencia particular de la provincia”, puntualizó.

En ese marco, valoró que Chubut siga aportando cerca del 15 % del crudo del país, unos 20.000 m³ diarios , con una calidad que hoy cotiza en máximos históricos, “cuando en el pasado se vendía con un descuento de 10 dólares por barril”. No obstante, identificó factores críticos como el incremento de costos operativos, la altísima producción de agua asociada (95 % del fluido extraído en la cuenca) y las dificultades macroeconómicas por atraso cambiario y tasas de financiamiento más caras.

“Desde la provincia buscamos dar estímulos fiscales y alivios que permitan volver a ser competitivos”, señaló el ministro, al mencionar medidas ya aplicadas como la baja de regalías a proyectos de inversión, la eliminación de aranceles para polímeros en recuperación terciaria y los acuerdos de reconversión con operadoras como Pan American Energy en Cerro Dragón. También mencionó la necesidad de avanzar en la reducción de retenciones a las exportaciones y la ley de cuencas maduras impulsada en el Congreso de la Nación por la diputada Romero.

Por su parte, Jonathan Carasiet (PECOM) repasó la experiencia de la compañía en yacimientos maduros tras asumir operaciones debilitadas. “Nos encontramos con campos inviables, sumados a las consecuencias de la fuerte nevada de mediados de 2024. Activamos un plan con un perforador y dos equipos de pulling, lo que nos permitió compensar el declino. Hoy nuestro plan de inversión 2025 está casi finalizado y fuimos más rápido de lo esperado, con apoyo clave del gobierno provincial”, detalló. La apuesta de PECOM está en la recuperación terciaria, con un equipo técnico que ya trabajó en proyectos pioneros de Manantiales Behr (Chubut) y Chachahuén (Mendoza).

En tanto, Fausto Caretta, de Pan American Energy, brindó detalles del primer pozo de shale gas perforado en Cerro Dragón. “Demostramos que la roca madre de la cuenca tiene potencial no convencional. No es Vaca Muerta, pero ya comprobamos que puede producir gas condensado”, explicó. Si bien reconoció que de 25 fracturas sólo cuatro dieron resultados positivos, destacó el aprendizaje técnico y la incorporación de expertos internacionales para optimizar el próximo pozo. “Estoy convencido de que hay un potencial interesante. Si logramos que la mayoría de las fracturas fluyan, podemos hablar de una segunda cuenca sedimentaria”, afirmó.

Caretta también subrayó el impacto de la innovación tecnológica en la eficiencia de la actividad. “Con inteligencia artificial y drones, logramos un monitoreo permanente, mayor seguridad y mejor aprovechamiento del tiempo de los equipos. Lo que antes parecía imposible por cuestiones de viento, regulaciones o resistencia cultural, hoy es parte de la rutina y el sindicato acompañó este cambio. Fue un cambio cultural en el que se logró incrementar fuertemente la eficiencia”, aseguró.