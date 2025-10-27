En las elecciones legislativas de medio término, La Libertad Avanza (LLA) obtuvo una victoria nacional con el 40% de los votos, superando a Fuerza Patria, que alcanzó el 31%, según los resultados oficiales. Con este desempeño, el gobierno nacional fortalecerá su representación en el Congreso, donde sumará 93 diputados propios y podría alcanzar 117 con sus aliados del PRO, frente a los 97 de la coalición peronista. En el Senado, el oficialismo contará con 20 bancas propias y 26 con aliados, contra 28 del bloque opositor.

En Neuquén, el espacio libertario también resultó ganador, con el 33% de los votos, seguido por La Neuquinidad, el partido provincial que lidera el gobernador Rolando Figueroa, que obtuvo el 31%. En tercer lugar se ubicó el Frente Patria, con el 13%. Este resultado permitirá a La Libertad Avanza quedarse con las dos bancas en Diputados y en el Senado que la provincia renovaba este año.

Sin embargo, en el núcleo productivo de Vaca Muerta, el panorama fue distinto. En el departamento de Añelo, donde se concentran los principales desarrollos no convencionales de la cuenca, La Neuquinidad se impuso con el 41% de los votos, frente al 35% de LLA. Un resultado similar se dio en Pehuenches, donde se encuentra Rincón de los Sauces, otro polo petrolero clave, donde el oficialismo provincial obtuvo el 44%, contra el 34% de la fuerza nacional.

Tras los comicios, el mercado financiero reaccionó de inmediato. El denominado “dólar cripto”, que suele anticipar los movimientos cambiarios, cayó un 10% y se ubicó por debajo del dólar oficial, en $1.415. Las stablecoins, que replican el valor del dólar, también registraron bajas: Tether (USDT) descendió 4,28% a $1.514, Dai (DAI) retrocedió 5,97% a $1.491, y USD Coin (USDC) cayó 5,81% a $1.493.

En contraste, las acciones energéticas vinculadas a Vaca Muerta se proyectan al alza, impulsadas por la expectativa de continuidad en las inversiones bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la desregulación progresiva del sector.

En las próximas semanas, el Gobierno definirá su nueva estrategia económica y las reformas legislativas que buscará impulsar en el Congreso, entre ellas la actualización tarifaria, la revisión de subsidios energéticos y posibles ajustes al RIGI, temas que tendrán impacto directo en la actividad hidrocarburífera y en el desarrollo futuro de Vaca Muerta, principal generador potencial de divisas para la economía argentina a partir de 2030.