La propuesta de TBSA plantea una inversión superior a los U$S 3.000 millones, con un primer desembolso de U$S 700 millones financiado por bancos internacionales. El objetivo es recuperar la traza ferroviaria existente entre Bahía Blanca y Contralmirante Cordero, en el norte rionegrino, y construir desde allí un ramal hasta Añelo, epicentro de la actividad no convencional.

El director ejecutivo de la compañía, Sebastián Cantero, explicó que el éxito del proyecto dependerá de la decisión de las petroleras de incorporar el ferrocarril como solución logística para Vaca Muerta. “Todo el mundo sabe que el tren a Vaca Muerta tiene que llegar sí o sí”, aseguró Cantero durante la feria. El esquema financiero prevé aportes de entidades como Hyundai y Mitsubishi y no contempla asistencia de organismos públicos.

El plan ferroviario incluye la instalación de centros operativos cada 25 a 30 kilómetros para facilitar maniobras de carga y descarga, lo que permitiría disminuir la dependencia del transporte por camiones. Además, contempla un servicio de pasajeros destinado al traslado de personal petrolero, a pedido de YPF. TBSA ya cuenta con una orden de compra para cuatro trenes de pasajeros, además de acuerdos para adquirir 42 locomotoras y 2.200 vagones.

La concreción de este proyecto busca dar respuesta a uno de los principales desafíos de Vaca Muerta: la infraestructura de transporte. Actualmente, el traslado de insumos como arena, agua y equipos depende en gran medida del transporte vial, lo que genera saturación en rutas y mayores costos operativos. Un ramal ferroviario hacia Añelo permitiría abaratar costos logísticos, reducir tiempos y mejorar la seguridad en los corredores de mayor tránsito.

La presentación en la AOG 2025 fue el primer paso formal para posicionar la iniciativa ante el sector. TBSA espera ahora avanzar en acuerdos con las operadoras y en la definición de contratos que garanticen la demanda de carga a largo plazo. El proyecto se suma a las discusiones en torno a la necesidad de ampliar la infraestructura energética y logística de la región para sostener el crecimiento de la producción en Vaca Muerta.