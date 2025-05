El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa anunció hoy la convocatoria a elecciones generales que se celebrarán el próximo 22 de julio. En este proceso se renovarán las autoridades de la Comisión Directiva, la Comisión Revisora de Cuentas y los Delegados Congresales ante CATHEDA, por el período 2025–2029. El actual secretario General del gremio, Marcelo Rucci, buscará ser revalidado en el cargo.

“La convocatoria marca el inicio de una nueva etapa, en la que nuestros compañeros volverán a expresar, con su voto, el rumbo que quieren para nuestra organización”, expresó Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato. “Hemos trabajado con responsabilidad, con compromiso y con resultados que están a la vista. Esta elección es también una oportunidad para reafirmar esa confianza”.

El proceso electoral contará con más de 250 mesas habilitadas en yacimientos, bases operativas, delegaciones y campos recreativos del Sindicato, garantizando que todos los trabajadores en condiciones de votar puedan hacerlo, sin importar dónde se encuentren prestando servicios.

“Vamos a asegurar, como lo hicimos en 2021, que cada compañero petrolero pueda ejercer su derecho. Donde haya un trabajador, va a haber una urna”, afirmó Rucci.

Los padrones provisorios, así como el estatuto sindical, se encuentran disponibles en todas las delegaciones y en la sede central. El plazo para la presentación de listas vence el 27 de mayo. De acuerdo con el Estatuto, podrán votar aquellos afiliados que acrediten una antigüedad mínima de seis meses de aportes previos a la fecha del comicio.

“Después de cuatro años de mucho trabajo, en los que no sólo logramos avances salariales, sino que también fortalecimos el sistema de salud y la infraestructura para los trabajadores y sus familias, sentimos que dimos respuesta y que no defraudamos la confianza que nos dieron. Esta elección no se trata sólo de cargos, sino del compromiso diario con la dignidad del trabajo”, finalizó Rucci.