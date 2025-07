YPF anunció que encabeza un consorcio de ocho compañías que obtuvo un crédito internacional de US$ 2.000 millones, destinado a la construcción de un oleoducto de 440 kilómetros en la región patagónica.

Según su presidente y CEO, Horacio Marín, se trata del mayor financiamiento de infraestructura del país hasta la fecha.

La operación fue cerrada bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), habilitado por la Ley de Bases, que garantiza estabilidad fiscal, jurídica y tributaria para inversiones de gran escala. “Ese régimen fue clave para que pudiéramos concretar este acuerdo”, afirmó Marín.

¿Cómo se financia?

El préstamo fue estructurado mediante project finance, un mecanismo en el que los bancos prestan dinero en función del flujo de ingresos futuros del proyecto. “Es como una hipoteca: los bancos confían en los ingresos por la exportación del crudo, no en el patrimonio de una empresa”, explicó Marín.

Principales actores

Participaron 14 bancos, con J.P. Morgan, Citibank, Santander y Deutsche Bank a la cabeza del financiamiento. El directivo destacó que ninguna entidad de primer nivel se involucraría sin ver un potencial exportador real en el proyecto.

El financiamiento no proviene de ningún recurso estatal. La obra será ejecutada por el consorcio privado conformado por YPF, Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Shell y otras.

Detalles del oleoducto

El ducto se extenderá desde Allen hasta Punta Colorada (Río Negro) con un diámetro de 76 cm (30″) y conectará a las plataformas del Atlántico con barcos de gran calado, capaces de transportar hasta 2 millones de barriles. Esto generará un ahorro estimado de US$ 2–3 por barril en logística para las empresas.

La construcción comenzó en enero y ya genera impacto local, generando empleo en Río Negro y dinamizando la economía de las localidades cercanas.

Proyección exportadora

Según Marín, el oleoducto podría posibilitar exportaciones por US$ 20 000 millones, con el objetivo de alcanzar US$ 30 000 millones anuales en hidrocarburos para 2031. El plan prevé que en 2026 se superen los US$ 12 000 millones en exportaciones.

Apalancamiento de Vaca Muerta

Marín detalló que la explotación del yacimiento incluye fracking en pozos horizontales y verticales, comparando ese proceso con la construcción de infraestructura vial: “Si no hubiera camino, el petróleo no sale”. Aseguró también que la formación de roca local tiene mejor calidad que varias cuencas de EE.UU..

Innovación en servicios YPF

En la misma entrevista, Marín se refirió al nuevo sistema de carga automática sin playero que YPF está probando en algunas estaciones.

“Estamos viendo un 25% de aumento de la demanda a la madrugada”, sostuvo. Detalló que “cada litro que vendemos a las 3 AM equivale a 40 litros a las 8 AM. Y a las 18, que es el pico, se venden 45”.

Atribuyó el éxito inicial del sistema al incentivo de precio: “Si vos te cargás nafta a mí me sale más barato, entonces te descuento 3%. Y si vas con la aplicación de YPF y de noche, también te descuento 3% más. Es un 6% de ahorro total”.

Además, destacó la innovación tecnológica detrás del sistema: “Vemos la demanda por surtidor en tiempo real, minuto a minuto. Nos llamaron para comprar el software, pero no lo vamos a vender”, aclaró..

Hacia una matriz energética diversificada

YPF ya creó una vicepresidencia de Nuevas Energías y avanza en proyectos vinculados a la energía nuclear, trabajando con liderazgos del sector y explorando reactores modulares y minería de uranio. Marín afirmó que la energía nuclear ofrece la más alta densidad energética, ideal para diversificar el mix y garantizar el abastecimiento en el largo plazo.