La estatal Petrobras confirmó que estudia regresar al negocio de la distribución de gas licuado de petróleo (GLP), también conocido como “gas de cocina”. De concretarse, competiría en un sector en el que ya domina la producción y el suministro de más del 90 % del producto en Brasil, según informó Bloomberg Línea.

La medida fue anunciada a principios de mes por la presidenta de la compañía, Magda Chambriard, quien aclaró que aún “no hay nada en negociación”. Petrobras había salido del segmento en 2020, tras vender Liquigás en el marco de un plan de desinversión durante la gestión de Jair Bolsonaro.

Actualmente, la distribución de GLP está en manos de Ultragaz (Grupo Ultra), Copa Energia, Supergasbras y Nacional Gás, que concentran el 90 % del mercado. De ese total, Copa Energia lidera con una participación cercana al 25 %.

Según la consultora Argus, el consumo residencial de GLP equivale al 68 % de la demanda total, en un mercado que vende cada mes cerca de 35 millones de garrafas de 13 kilos. En 2024, las ventas residenciales alcanzaron 4,47 millones de toneladas, mientras que el consumo total anual es de 7,6 millones de toneladas.

Competencia y regulación

Especialistas advierten que, al volver a la distribución, Petrobras pasaría a competir con las mismas empresas que hoy le compran el producto. “Si Petrobras va a vender a sus competidores, ¿cómo se garantiza la igualdad en las transacciones?”, planteó Rivaldo Moreira Neto, director de A&M Infra, citado por Bloomberg.

En su visión, el tema podría llegar al Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), ya que no se trata de un mercado regulado con tarifas definidas por la ANP (Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles), lo que aumenta los riesgos de conflictos por abuso de posición dominante.

El peso político del GLP

El GLP es considerado un insumo de alta sensibilidad social en Brasil, dado su uso masivo en los hogares para cocinar. Los sucesivos gobiernos aplicaron subsidios o programas de asistencia para garantizar el acceso a los sectores más vulnerables.

En ese marco, Moreira Neto vinculó el posible regreso de Petrobras a la agenda política: “El año que viene hay elecciones y la propuesta de volver a la distribución de GLP tiene mucho que ver con el plan del Gobierno de contar con una empresa pública para impulsar programas como ‘Gás para Todos’”. Este plan busca reemplazar al actual Auxílio Gás y promete beneficiar a 17 millones de familias.

Impacto en precios y consumo

De acuerdo con Betina Moura, especialista en gas natural de Argus, la vuelta de Petrobras podría bajar los precios al consumidor si el objetivo fuera ampliar el acceso. No obstante, aclaró que el mercado observa con cautela este movimiento, dado que podría reducir los márgenes de competencia.

El consumo de GLP en Brasil se mantiene relativamente estable y representa el 21 % de la matriz energética residencial, mientras que la leña aún cubre más del 25 % en zonas rurales. A pesar del crecimiento de la producción en el presal, el país depende de importaciones que también están dominadas por Petrobras.

Para los analistas citados por Bloomberg Línea, el regreso de Petrobras a la distribución de GLP tendría efectos inmediatos en la dinámica competitiva y podría ser objeto de análisis regulatorio. Mientras tanto, la petrolera sostiene que busca ampliar su integración en toda la cadena, desde el pozo hasta el consumidor final, en un negocio sensible tanto en lo económico como en lo político.