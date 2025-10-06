La provincia de Río Negro sumará a partir de 2026 un nuevo eslabón a su estrategia de diversificación productiva: el oro extraído del yacimiento Calcatreu, en cercanías de Ingeniero Jacobacci, será exportado directamente desde el aeropuerto internacional de Bariloche. La definición fue confirmada por el secretario de Minería provincial, Joaquín Aberastain Oro, en declaraciones a Diario Río Negro, y marca un hito en la consolidación del circuito minero provincial con valor agregado y logística propia.

“El objetivo desde el inicio fue lograr que la cadena de valor se mantenga completamente dentro de Río Negro”, explicó Aberastain Oro. El funcionario detalló que, si bien la empresa operadora Minera Aquiline S.A.U., subsidiaria de Patagonia Gold S.A., había evaluado alternativas fuera de la provincia, se alcanzó un acuerdo para que todo el proceso —desde la fundición hasta la exportación— se realice en territorio rionegrino.

El proyecto Calcatreu se encuentra actualmente en etapa de construcción, con 110 trabajadores activos entre personal propio y contratistas. La inversión total estimada asciende a 250 millones de dólares, y el inicio de la explotación se prevé para 2026, con una capacidad de procesamiento de 2.500 toneladas diarias de mineral.

En la planta ubicada cerca de Jacobacci se llevará a cabo la separación del oro y la plata, seguida de la fundición del “metal doré”, una aleación semirrefinada que se comercializa en barras. Desde allí, el material será trasladado en condiciones de seguridad hasta Bariloche, donde cumplirá los controles de Aduana y comercio exterior antes de su embarque aéreo.

Según Aberastain Oro, la operatoria “no requiere de una infraestructura muy grande” y ya fue conversada con Aeropuertos Argentina 2000, concesionaria de la aeroestación cordillerana. Desde la empresa indicaron al diario rionegrino que actualmente el aeropuerto no recibe vuelos de carga, aunque se evalúan adaptaciones para habilitar este tipo de operaciones en el futuro.

Un proyecto insignia para la minería rionegrina

Calcatreu se posiciona como el proyecto metalífero más avanzado de Río Negro y, según el Gobierno provincial, actúa como “punto de partida” para el desarrollo de otros emprendimientos en la región sur. La cartera minera provincial contabiliza más de 50 proyectos activos y 30 en distintas etapas de exploración, principalmente de oro, plata y cobre.

Entre ellos se destacan Caltrauna, a 20 kilómetros de Los Menucos, operado por la minera Pedernales, subsidiaria de una firma australiana; y los proyectos La Esperanza y Cañadón del Moro, de Southern Copper, ambos en etapa de exploración inicial.

El secretario Aberastain Oro señaló que la actividad atraviesa un proceso de expansión: “Hay mucho mayor movimiento y proyectos en marcha. El impulso minero forma parte del objetivo de convertir a Río Negro en una provincia minera”, expresó.

El acuerdo para que el oro de Calcatreu se exporte desde Bariloche representa un paso relevante en la política provincial de integrar la cadena de valor dentro del territorio. La decisión busca evitar el traslado del material a otras jurisdicciones, garantizar mayores controles sobre la trazabilidad y potenciar el impacto económico en las localidades cercanas.

La exsecretaria de Energía, Andrea Confini, había anticipado días atrás que “la intención era que la totalidad de las etapas productivas, desde la extracción hasta la exportación, se desarrollen en la provincia”.

En ese sentido, el Gobierno provincial considera que la utilización de la infraestructura aeroportuaria de Bariloche no solo facilitará la logística exportadora, sino que también consolidará el perfil energético y minero de la provincia en el plano internacional.

Con Calcatreu como punta de lanza, Río Negro se prepara para ingresar en una etapa de producción metalífera a escala industrial. Si las proyecciones se cumplen, la provincia sumará exportaciones de oro y plata a partir de 2026, integrando por primera vez un circuito completo de extracción, procesamiento y salida al mercado internacional desde su propio territorio.

El proyecto marca además un precedente logístico: la posibilidad de que Bariloche se transforme en una plataforma de exportación de minerales desde la Patagonia andina, conectando directamente la producción provincial con los mercados globales.