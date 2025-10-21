El oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), una de las obras estratégicas para ampliar la capacidad de evacuación y exportación del petróleo neuquino, ingresó en su etapa final de soldadura. Según informaron desde la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Sacde-Techint, encargada de la ejecución, restan 50 kilómetros para completar los 437 que tendrá el ducto, y se estima que los trabajos estarán concluidos en noviembre.

El tendido del oleoducto, de 30 pulgadas de diámetro, conecta Allen (Río Negro) con Punta Colorada (Sierra Grande), donde se construye el terminal portuario que operará las futuras exportaciones de crudo de Vaca Muerta. Actualmente, el avance general del proyecto alcanza el 37,8%, incluyendo la instalación del ducto principal, la planta de tanques de almacenamiento y las monoboyas marinas para carga de buques.

En la etapa de soldadura participan más de 120 operarios especializados, entre ellos equipos argentinos y técnicos extranjeros que operan seis máquinas de soldadura automática, tecnología utilizada por primera vez en el gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner). Según detalló Juan Carlos País, gerente de Ambiente y Seguridad de la UTE, el promedio diario de avance es de 150 soldaduras, con picos de 175 uniones por jornada.

Los trabajos enfrentan tres tramos críticos: los cruces de las rutas nacionales 5 y 9, entre Sierra Grande y Punta Colorada, y el cruce subfluvial del río Negro entre Chichinales y Chelforó, considerado el más complejo de toda la traza. Una vez finalizadas las uniones, los caños serán enterrados a dos metros de profundidad tras el proceso de zanjeo y revestimiento.

El VMOS está diseñado para transportar 180.000 barriles diarios en su primera etapa, con proyección a 500.000 barriles hacia 2028, según estimaciones oficiales. La puesta en marcha está prevista para noviembre de 2026, cuando el sistema comenzará a operar junto al oleoducto Vaca Muerta Norte y al sistema de Oldelval, configurando una red de transporte que permitirá a la Argentina consolidar su perfil exportador de petróleo crudo.

La obra, que emplea a más de 1.500 trabajadores de forma directa e indirecta, forma parte del plan de infraestructura energética destinado a ampliar las exportaciones de Vaca Muerta y fortalecer la balanza comercial energética del país.