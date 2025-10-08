La medida, vigente hasta diciembre, alcanza a las ventas externas de aluminio y acero hacia países que aplican aranceles de importación superiores al 45%, como Estados Unidos. En el caso de Aluar, principal productora del país, representa un alivio transitorio en su esquema impositivo exportador.

El gobierno nacional dispuso la eliminación temporal de las retenciones a las exportaciones de acero, aluminio y productos derivados, una decisión que tiene impacto directo en la planta de Aluar, en Puerto Madryn, principal productora y exportadora de aluminio del país.

La medida fue oficializada este miércoles mediante el Decreto 726/2025, con la firma de Guillermo Francos, y ya está publicada en el Boletín Oficial. La norma fija en 0% la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) para una serie de productos industriales de acero y aluminio. La disposición rige cuando las exportaciones se dirijan a países que actualmente imponen aranceles de importación “ad valorem” iguales o superiores al 45%.

Hay que recordar que Estados Unidos, desde la asunción de Donald Trump, aplicó un arancel que a principios de este año se fijó en el 25%, para duplicarse posteriormente, ya que hoy representa el 50%, afectando a países como Brasil, México y Argentina.

UN ALIVIO TRANSITORIO

El beneficio se aplicará a las operaciones realizadas entre el 9 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, o hasta que esos países modifiquen sus aranceles, lo que ocurra primero.

Desde la administración nacional se explicó que la decisión busca “fortalecer la capacidad exportadora y dotar de mayor competitividad a un sector estratégico”, en línea con una política de “mayor apertura del comercio” para “impulsar el crecimiento de las cadenas de valor industriales”.

En el caso del aluminio, Argentina cuenta con una sola productora primaria - Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C., radicada en Puerto Madryn - que exporta más del 70% de su producción anual, principalmente a Estados Unidos, Brasil y Europa.

LAS RETENCIONES SON DEL 4,5%

Fuentes cercanas a la empresa explicaron a ADNSUR que, por el arancel límite del 45% establecido en el decreto, la medida tendrá efecto sobre las exportaciones de aluminio a Estados Unidos.

“Si bien la eliminación transitoria -hasta diciembre- del derecho de exportación de 4,5% que venía aplicando Argentina no compensa el desproporcionado arancel estadounidense, representa una atenuación imprescindible del costo impositivo local”, señalaron.

De todos modos, las fuentes reconocieron que el desafío de fondo sigue siendo alcanzar un acuerdo comercial entre los gobiernos de Argentina y Estados Unidos que permita reducir los aranceles y garantizar previsibilidad a largo plazo. Ese proceso, aseguran, continúa en etapa de conversaciones bilaterales.

El perfil exportador de Aluar significa un peso importante en el empleo industrial de Chubut, además de un rol estratégico dentro de la balanza comercial del país, por su capacidad de generar divisas y valor agregado a partir de recursos locales y energía patagónica.