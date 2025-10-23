El Gobierno nacional decidió postergar hasta el viernes 7 de noviembre la fecha límite para la presentación de ofertas en la licitación de las represas hidroeléctricas del Comahue, según dispuso la resolución 1649/2025, publicada en el Boletín Oficial. La medida, que lleva la firma del ministro de Economía Luis Caputo, modifica el cronograma original que establecía la apertura de sobres para este jueves 23 de octubre, a tres días de las elecciones legislativas nacionales.

La resolución fundamenta la prórroga en la necesidad de “promover una mayor participación de oferentes” y de “garantizar la obtención de las propuestas más convenientes para maximizar los ingresos del Estado Nacional”. La decisión se tomó luego de que distintas empresas y cámaras del sector solicitaran más tiempo para evaluar las condiciones de la licitación, que involucra activos estratégicos sobre los ríos Limay y Neuquén.

El concurso público nacional e internacional abarca las concesiones de los complejos Piedra del Águila, El Chocón-Arroyito, Alicurá y Cerros Colorados, cuya operación está actualmente en manos de Enel, Central Puerto, AES y Orazul Energy. Las represas, que en conjunto concentran más del 25% de la capacidad hidroeléctrica del país, fueron privatizadas en la década de 1990 y sus contratos comenzaron a vencer a mediados de 2023.

Hasta el martes por la noche, según informó EconoJournal, solo se habían confirmado cinco grupos interesados: Central Puerto, Enel, AES, Pampa Energía y Edison Energía, un consorcio recientemente conformado por empresarios argentinos de distintos sectores. Otros potenciales oferentes habían expresado dificultades para definir sus propuestas en medio del contexto electoral, lo que llevó al Gobierno a revisar su posición y extender los plazos.

El proceso de reprivatización fue lanzado en agosto por el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, tras la autorización dispuesta en el Decreto 590/2024. La normativa habilitó la transferencia de las acciones de las cuatro sociedades concesionarias a la Secretaría con el fin de avanzar en su venta mediante un concurso público sin base.

Con esta prórroga, las empresas interesadas dispondrán de una semana adicional para presentar sus ofertas técnicas y económicas, mientras que la apertura de sobres se realizará después de los comicios. El Gobierno busca con ello aumentar la competencia y la transparencia del proceso, en medio de un fuerte seguimiento político y técnico por parte de las provincias de Neuquén y Río Negro, que reclaman una mayor participación en la gestión futura de los complejos hidroeléctricos.