El Ministerio de Economía oficializó este martes el ingreso del proyecto minero Los Azules, ubicado en la provincia de San Juan, al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1553/2025, publicada en el Boletín Oficial, y habilita a Andes Corporación Minera S.A. (ACM) a desarrollar la iniciativa con una inversión total estimada de USD 2.672 millones.

El emprendimiento, operado por McEwen Copper Inc., apunta a la extracción y procesamiento de cátodos de cobre en la Cordillera de los Andes, dentro del departamento de Calingasta, a unos 80 kilómetros de la localidad homónima y cerca de la frontera con Chile. Según la documentación presentada por la compañía, el yacimiento cuenta con 10.900 millones de libras de cobre en la categoría indicada y 26.700 millones en la categoría inferida, con una vida útil proyectada de 27 años.

El proyecto generará más de 3.500 empleos directos e indirectos y destinará USD 2.353 millones a activos computables, superando los requisitos mínimos establecidos por la ley 27.742. Además, la empresa comprometió USD 415 millones durante los primeros dos años de ejecución, lo que representa más del 40% del mínimo exigido. El plazo para completar la inversión mínima fue fijado para el 31 de diciembre de 2027.

De acuerdo con la resolución, el 61,1% del presupuesto destinado a proveedores y obras durante las fases de construcción y operación corresponderá a firmas locales, superando ampliamente el 20% requerido por la normativa. La Dirección Nacional de Inversiones Mineras y la Secretaría de Minería evaluaron la factibilidad técnica y económica del proyecto, y el Comité Evaluador de Proyectos RIGI recomendó su aprobación en la reunión celebrada el 26 de septiembre de 2025.

El RIGI otorga beneficios fiscales y garantías regulatorias a las inversiones superiores a USD 200 millones, incluyendo una reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, exención de derechos de exportación, acreditación del IVA en etapa preoperativa y estabilidad normativa por 30 años, además del acceso a arbitraje internacional.

Con la incorporación de Los Azules, los ocho proyectos aprobados bajo el régimen acumulan un capital comprometido de USD 15.700 millones en sectores como energía, minería e industria siderúrgica. Según el Gobierno nacional, la demanda global de cobre impulsada por la transición energética y el desarrollo de tecnologías limpias refuerza el rol estratégico de la Argentina como proveedor de minerales críticos para las cadenas de valor de las energías renovables y los vehículos eléctricos.