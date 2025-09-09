El Gobierno de Neuquén firmó un acuerdo con YPF para crear el Instituto Vaca Muerta en Neuquén capital

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, el intendente Mariano Gaido y el presidente de YPF, Horacio Marín, firmaron un acta de compromiso para la creación del Instituto Vaca Muerta (IVM) para la formación técnica, que funcionará en las instalaciones del Polo Científico Tecnológico de Neuquén capital. Este espacio será una propuesta educativa impulsada por la Fundación YPF, destinada al dictado de cursos de formación, así como a impartir otras capacitaciones, realizar investigaciones y trabajos de formación profesional.

La firma se llevó adelante este lunes, durante la Argentina Oil & Gas 2025, que se realiza en el predio de La Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El acuerdo establece un permiso de uso del Módulo II del Polo Científico Tecnológico, que será inaugurado el 12 de septiembre en el contexto del 121.º aniversario de la localidad. Se trata de un espacio de 2.800 metros cuadrados donde el IVM comenzará a funcionar a partir de este 29 de septiembre, previa sanción de una ordenanza municipal.

El Módulo II está ubicado en el corazón del Distrito 2 de la meseta, en avenida Huilén y Soldí. Allí se construye un distrito donde la ciencia, la tecnología y la educación serán un eje transformador, posicionando a Neuquén como un referente en innovación y desarrollo tecnológico, con enfoque en sectores clave como la tecnología, los hidrocarburos y la medicina.

La importancia de este instituto de formación se basa en las proyecciones del desarrollo de la industria hidrocarburífera de la provincia. Se estima que para el año 2030 se triplique la producción de petróleo y se duplique la de gas, para lo cual se necesitarán 17.000 nuevos trabajadores. En este sentido, Figueroa destacó que, junto a las empresas del sector, se han establecido los “pilares para trabajar”; destacó que “lo primero era la constitución de la educación de nuestros jóvenes” y resaltó que este instituto es fundamental para “el desarrollo de la capacitación y de la formación para la industria”.

El IVM apunta a capacitar entre 2.000 y 3.000 personas por año en los perfiles técnicos más demandados por la industria, y su origen tiene que ver con una investigación prospectiva que llevó a cabo la Fundación YPF. En el estudio se detectó que en los próximos 10 años se van a requerir más de 230 ocupaciones y 113 perfiles profesionales distintos en la cuenca neuquina.

Los cursos estarán organizados en módulos de tres meses y están pensados para perfiles como estudiantes del último año de escuelas técnicas, trabajadores de la industria que quieran ampliar sus conocimientos y personas sin experiencia previa que buscan una salida laboral.