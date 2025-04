El gobierno de Chubut envió el convenio con PAE a la Legislatura: ¿Cuáles son los principales alcances?

El acuerdo suscripto entre el gobierno de Chubut y Pan American Energy ingresó el miércoles 16 de abril y podría ser tratado la semana próxima, en la sesión prevista para el 24 de abril, según la intención del gobierno provincial.

Los diputados deberán evaluar los alcances del convenio, que en lo sustancial reconvierte el área de Cerro Dragón a ‘No convencional’, para poder acceder a incentivos fiscales que posibiliten el desarrollo de recursos de gas y petróleo ‘shale’, a profundidades de más de 3.000 metros y a obtenerse mediante perforaciones que combinan la dirección vertical con la horizontal.

El gas de esquisto natural, también conocido como gas shale, es un tipo de gas natural que se encuentra atrapado en formaciones de rocas caracterizadas por su baja porosidad; su extracción se realiza mediante la técnica de fracturación hidráulica (fracking), que permite liberar el gas de las rocas.

Ponce sobre el shale gas en Chubut: "Está comprobada la existencia del recurso y el plan piloto nos dirá cuál es la receta para producirlo"

Plan piloto de 5 pozos

Según el artículo 1 del acuerdo ingresado a Legislatura, PAE ejecutará un plan piloto de 5 pozos con objetivo no convencional de hasta 3.500 metros en su eje vertical y de hasta 3.000 metros en su eje horizontal. El primero se perforó en zona denominada 'Río Chico 1', estableciéndose otros 4 de exploración en distintas zonas de Cerro Dragón, con una inversión inicial de US$ 230 millones, a desarrollar en los próximos 5 años.

Como parte de ese plan inicial, se aplicarán técnicas de recuperación terciaria en 50 pozos ya perforados, a la espera de confirmar las manifestaciones positivas registradas hasta el momento, en especial con respecto a la presencia de gas húmedo (rico en butanto y propano).

Chubut y PAE pusieron una meta hacia la producción de ‘shale gas’: un plan piloto con 5 pozos y una inversión adicional de 250 millones de dólares

Hay que aclarar que se trata de la inversión inicial, para completar el programa exploratorio, en tanto la etapa posterior, de desarrollo, demandará inversiones aún mayores, una vez que se compruebe la viabilidad económica de la explotación. Este plan es complementario, además, al programa de inversión que la operadora viene sosteniendo cada año en la provincia, en el orden de los 700 millones de dólares.

Ingresos para Chubut: 20 millones de dólares en lo inmediato y otros 67,5 millones en los próximos 4 años

El acuerdo implica que Chubut recibirá US$ 20 millones en concepto de Bono de Reconversión, en los 7 días siguientes a la publicación del decreto 324, firmado el lunes 14 de abril.

Además, recibirá un monto similar en concepto de Bono de Extensión, fijándose como fecha límite el mes de abril de 2026. Esto refiere a la prórroga de la concesión, que regirá por 35 años a contar desde 2025, con un período de extensión por otros 10 años.

Por otra parte, la compañía se compromete a abonar al Estado provincial un pago en concepto de Responsabilidad Social Empresaria, con una serie de 3 cuotas que tendrán vencimientos en abril de 2037, con US$ 15,8 millones; similar valor en abril de 2028 y mismo mes de 2029, con una cuota adicional de US$ 15,9 millones, que completarán el monto total de US$ 47,5 millones.

Regalías diferenciadas

El convenio estipula además que la operadora abonará a la provincia, por la producción no convencional de hidrocarburos, el 9% en concepto de regalías, quedando exceptuado el aporte adicional que corresponde a Provincia.

Para el resto de la actividad convencional, que ahora pasa a denominarse "complementaria", el aporte de regalías será el habitual, incluido el Aporte Especial creado a partir de la ley de Hidrocarburos del año 2012.

Se establece además el compromiso de la compañía para mantener 10 becas de estudio por año, durante la vigencia de la concesión reconvertida, para estudiantes calificados de la provincia de Chubut, para la formación de ingenieros en petróleo, geofísicos y geólogos.

Además, PAE sostendrá un programa de garantís de préstamos a través de 'Garantizar S.A', para emprendimientos en el sector privado de pequeñas y medianas empresas de la cuenca San Jorge.

En otro de los artículos se fija el criterio de selección prioritario para proveedores y contratistas de empresas locales y regionales, siempre que haya condiciones equivalentes de capacidad, responsabilidad, calidad y precio, con un programa específico para el sector pymes.