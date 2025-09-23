El futuro de las Cuencas Convencionales se debatirá en la Expo Industrial de Comodoro: cuándo será

El próximo 3 de octubre, de 10 a 18 horas, la Expo Industrial, Comercial e Innovación Tecnológica abrirá un espacio central de reflexión en el auditorio principal del predio ferial. Bajo el título “El Futuro de las Cuencas Convencionales”, especialistas, empresas, instituciones académicas y autoridades debatirán sobre los desafíos y oportunidades de la cuenca del Golfo San Jorge y otras áreas convencionales en el actual escenario de transición energética global.

La jornada busca generar un análisis integral de la situación de las cuencas convencionales y su proyección en los próximos años. Para ello, se organizarán paneles y conferencias que abordarán temas clave como:

Geología y horizontes productivos.

Estrategias para extender la vida útil de los yacimientos maduros.

Transformación digital aplicada a los procesos productivos.

Cambios tecnológicos en empresas regionales.

El presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, explicó que “trabajamos para que la Expo sea también una plataforma de debates y nuevos consensos sobre el desarrollo. Estamos convencidos de que es necesaria una nueva generación de políticas públicas surgida del diálogo de las empresas con la investigación y la innovación tecnológica. Vivimos en un territorio en aguda transformación, que siente el riesgo sobre el desarrollo, el empleo y la inclusión. Es por ello que vamos a abordar con decisión los desafíos con una agenda precisa, basada en argumentos técnicos y nuevos acuerdos políticos”.

La Expo se consolida como un espacio de intercambio y debate estratégico para pensar el presente y futuro de una de las principales regiones productoras de hidrocarburos del país.

En este sentido, Zárate subrayó la importancia de que la Expo sea un espacio de diálogo multisectorial, que gire en torno a la transición energética global y a la situación particular de los hidrocarburos convencionales, que pueden y deben ser un punto de encuentro entre universidades, empresas, trabajadores y el Estado. “Nuestra tarea es garantizar que ese intercambio se traduzca en proyectos concretos, capaces de sostener la competitividad y preparar a la región para las demandas familiares de empleo y los cambios de un mundo que requiere energías cada vez más limpias y eficientes”.

La jornada cerrará con una Mesa de Desarrollo Territorial con funcionarios, que permitirá articular las conclusiones de los paneles con nuevos diseños de políticas públicas. La entrada a todas las actividades es libre y gratuita, reafirmando la vocación de la Expo como espacio abierto al conocimiento, la innovación y el futuro productivo de la región.

🔹 Viernes 3 de octubre en el predio ferial: “El futuro de las cuencas convencionales”

10:30 a 11:30 Geología y horizontes productivos de la CGSJ

Oscar Olima (Laboratorio de Estudios Patagónicos Geológicos y Geofísicos de la UNPSJB),

Marcelo Teodoulou (Reservorista, Comisión Técnica del IAPG).

Modera: Sergio Cavicchioli, periodista.

11:30 a 12:30 Transformación digital, innovación en procesos productivos

Ing. Sebastián Federico (gerente del Centro de Operación Remota, Pan American Energy).

Modera: Raúl Figueroa, periodista.

12:30 a 13:30 Cambio tecnológico y desafíos productivos de las empresas regionales

Fernando González (socio gerente, Nuevos Sur), Sofía Mendonca (socia gerenta, Forte Industrial), Joaquín Astiz (socio gerente, FJF Oil Services).

Modera: Víctor Amigorena, periodista.

13:30 Break

15:00 a 16:00 Entre la madurez de la CGSJ y los desafíos para extender su vida productiva.

Lic. Adolfo Storni (gerente general del grupo CAPSA CAPEX).

Modera: Ing. y consultor Marcelo Hirschfeldt.

17:00 a 18:00 Mesa de Desarrollo Territorial con funcionarios