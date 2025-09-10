El Centro de Educación Técnica N° 19 de San Antonio Oeste recibió este miércoles 15 computadoras nuevas, entregadas por Southern Energy con el objetivo de fortalecer la sala de informática y potenciar las oportunidades de formación de sus estudiantes.

La iniciativa se concretó en un acto realizado en las instalaciones del CET N° 19, con la presencia de la secretaria de Educación de Río Negro, Silvia Arza, la directora del establecimiento, Susana Agüero, y representantes de la compañía energética.

Un convenio con impacto provincial

La entrega se enmarca en el acuerdo firmado el 22 de agosto entre Southern Energy, el Gobierno de Río Negro y el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG). A través de este convenio, el CET N° 19 fue incorporado al programa de actualización de contenidos educativos, que ya incluye a seis escuelas técnicas de la provincia.

Joe Lewis vendió el aeropuerto de Sierra Grande a capitales de Emiratos Árabes: la relación con la planta de GNL

El programa contempla la actualización curricular, la capacitación docente, entrenamientos específicos y el fortalecimiento de habilidades blandas, preparando a los estudiantes para las demandas de los grandes proyectos energéticos que se desarrollarán en Río Negro.

Voces de las autoridades

Durante la entrega, la secretaria de Educación, Silvia Arza, subrayó: “Hoy se firmó el convenio entre la cooperadora de la escuela y Southern Energy, que hizo entrega de este equipamiento para que nuestros estudiantes disfruten cada día y así tengan más oportunidades de aprendizaje”.

Por su parte, la directora del CET N° 19, Susana Agüero, expresó: “Esta incorporación de equipamiento representa una gran oportunidad para nuestros estudiantes, quienes podrán fortalecer sus trayectorias educativas”.

Trabajó 30 años en YPF y asegura que la salida de la empresa de Chubut abre nuevas oportunidades: "Hay que apuntar todo ahí"

Finalmente, el gerente ejecutivo de Proyecto de Southern Energy, Marcos Pourteau, afirmó: “Creemos que invertir en educación es invertir en el desarrollo sostenible. El equipamiento informático es una herramienta clave para la formación de los jóvenes que serán protagonistas del crecimiento energético de la zona”.