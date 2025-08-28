El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, anunció que se alcanzó un acuerdo con YPF para garantizar la estabilidad de más de 300 trabajadores de El Portón, en el marco del traspaso de áreas convencionales a Quintana Energy.

“Nos llevó tiempo, nos llevó lucha, pero conseguimos frenar lo que hubiera significado dejar a más de 300 compañeros fuera. Este acuerdo garantiza que ningún trabajador pierda su fuente laboral”, afirmó Rucci durante una reunión con los operarios en el yacimiento.

El documento establece que los trabajadores mantendrán salario, antigüedad y todos los derechos adquiridos, incluso si pasan a depender de los nuevos operadores. Además, se definió un esquema de retiros voluntarios con indemnización completa más un 20 % adicional.

El acta contempla también un régimen especial de gratificación para jubilados, equivalente a 13 sueldos más un 20 %, con reconocimiento íntegro de la antigüedad.

El rol del gobierno provincial

Durante el encuentro, Rucci agradeció al gobernador Rolando Figueroa por acompañar las gestiones y subrayó la necesidad de avanzar en un marco normativo específico para las áreas convencionales.

“El gobernador está trabajando para que estas áreas no tributen como las no convencionales. Eso nos va a permitir que todos los compañeros que hoy están afuera vuelvan a su puesto de trabajo. Si logramos esa ley, garantizamos el futuro del empleo convencional”, señaló el dirigente sindical.

Llamado a la unidad gremial

En su mensaje, Rucci pidió mantener la cohesión del sector en el proceso de traspaso: “La unidad es lo que nos mantiene fuertes. Cuando los petroleros estamos unidos, nadie nos pasa por encima. Lo más importante no somos los dirigentes, lo más importante son ustedes, los trabajadores, y la fuerza que nos dan para pelear cada puesto”.

El acuerdo tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre y establece que en este período no habrá despidos. No obstante, Rucci advirtió que las gestiones continuarán:

“Este acuerdo nos da la tranquilidad de que en este proceso ningún trabajador quede en la calle. Pero sepan que esta lucha no termina acá: vamos a seguir gestionando y peleando cada día para que en El Portón y en cada yacimiento se defienda lo más valioso que tenemos, que es el trabajo”.