Dos nuevos sismos en menos de 24 horas se registraron en Vaca Muerta

La localidad neuquina de Añelo, epicentro de la explotación petrolera de Vaca Muerta, volvió a registrar temblores en menos de 24 horas, según confirmó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). Aunque ninguno de los movimientos superó los 4 grados de magnitud, la reiteración de estos fenómenos reabre la polémica sobre la actividad hidrocarburífera en la zona.

El primer evento ocurrió el lunes a las 14:30, con una magnitud de 3,7 en la escala de Richter y a 7 kilómetros de profundidad. El epicentro se ubicó a 95 km al noroeste de Neuquén capital, 98 km al sudoeste de 25 de Mayo y 133 km al noroeste de General Roca.

El segundo temblor se registró durante la madrugada del martes, a las 3:23, con una magnitud de 3 grados y a 10 km de profundidad. Su epicentro fue localizado en áreas cercanas a los principales yacimientos de hidrocarburos no convencionales, a 89 km al norte de Neuquén y 127 km al noroeste de General Roca.

Sismicidad y fracking: el debate abierto

Estos movimientos sísmicos se suman a una serie de eventos registrados en los últimos años en la Patagonia extraandina, una región históricamente de baja sismicidad natural.

El Observatorio de Sismicidad Inducida (OSI) ha señalado que la actividad de fractura hidráulica estaría directamente vinculada a este tipo de fenómenos. Según advirtió la institución, 2025 podría convertirse en un año récord en cantidad de sismos registrados en Neuquén, lo que plantea interrogantes sobre los impactos ambientales y la necesidad de mayores controles.