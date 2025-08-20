El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce, fue citado para este miércoles a la Legislatura para “dar explicaciones sobre la situación de la industria petrolera en la Cuenca del Golfo San Jorge” y sobre la estrategia oficial frente a la decisión de YPF de desprenderse también de Manantiales Behr, luego de haber cedido El Trébol y Central a PECOM.

La convocatoria había sido impulsada semanas atrás por distintos bloques de la oposición, entre ellos Arriba Chubut, que a través de su presidente Juan Horacio Pais advirtió que el Gobierno provincial mantiene una “pasividad preocupante” frente a la salida de la operadora nacional.

“Lo que se busca es sacar al Gobierno de su pasividad respecto de lo que está pasando, como si fuera un tercero que solo mira lo que hacen los privados. Sabemos lo que pasa cuando se va YPF: los despidos se cuentan por miles. No podemos permanecer impávidos; tenemos que levantar la voz y exigir un esfuerzo político coordinado para que permanezca en la Cuenca”, había planteado Pais en diálogo con Actualidad 2.0.

El legislador también advirtió que la citación a Ponce no es un gesto aislado y explicó por qué desde el oficialismo también se acompañó la medida: “Es un tema tan delicado que, si no citan voluntariamente al ministro, están a tiro de interpelación, porque con un tercio de los votos (es decir, nueve manos) alcanza”, planteó Pais, recordando que no se requiere mayoría oficialista para avanzar con ese mecanismo.

La citación a Ponce es para que brinde detalles sobre toda la situación petrolera en la provincia, como la cantidad de despidos provocados hasta ahora por el cambio de operación en las áreas asumidas por PECOM y por las decisiones de otras operadoras de reorientar sus planes de actividad.

Además, desde Arriba Chubut buscan revertir la decisión de la operadora de dejar Manantiales Behr. “El Gobierno tiene herramientas, como la baja de regalías o exenciones impositivas, para facilitar la permanencia de YPF. Lo que pedimos es un trabajo serio y coordinado en defensa de los puestos de trabajo, la producción y las pymes locales”, dijo Pais.

El gobernador Ignacio Torres salió al cruce de la oposición y defendió la tarea de su ministro. En declaraciones realizadas este martes en Trelew, advirtió que detrás de la citación “hay mala fe” y que la maniobra forma parte de un clima electoral.

“Estamos en un año electoral y algunos creen que la forma de hacer política es operar, decir mentiras. Algunos quieren perder tiempo con operaciones o queriendo hacerle una encerrona, como vemos que hay mala fe en muchas actitudes para con el ministro”, aseguró.

Torres respaldó a Ponce y anticipó que su exposición en Legislatura pondrá “muchas cosas en evidencia”. Según dijo el gobernador, el ministro “no sólo va a saber defender muy bien su gestión, sino que va a poner en evidencia un montón de cuestiones de las que algunos se hacen los distraídos. No hay que olvidarse de los Arcioni de la vida, que prendieron fuego a la provincia y hoy se quejan de que hay olor a humo”.

La presentación del ministro ante los diputados se da en un escenario de fuerte tensión política y con la industria petrolera en el centro de las discusiones, en medio del repliegue de YPF y el riesgo de pérdida de inversiones y empleos en la región.

Camioneros en alerta y movilización

Por su parte, integrantes del sindicato Camioneros Chubut se concentraron en la zona del Predio Ferial, frente a la planta deshidratadora de km 9 que opera PECOM, en vigilia por la convocatoria, que en principio estaba prevista para las 10 de la mañana en la Legislatura, en Rawson.

La citación fue resultado de una iniciativa de la diputada que responde a ese sector, Tatiana Goic, quien había impulsado un pormenorizado pedido de informes en la última sesión, derivando en la convocatoria al ministro.

El secretario general del gremio, Jorge Taboada, advirtió en las últimas horas que la nueva operadora rompió la paz social y anticipó posibles medidas de fuerza.