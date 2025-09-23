El puerto de San Antonio Este se transformó esta semana en escenario de una operatoria clave para el futuro energético del país. Un buque de bandera extranjera descargó 8.000 toneladas de chapas de acero que serán destinadas a la construcción de los primeros tanques de almacenamiento del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), infraestructura estratégica para evacuar la producción de crudo de Neuquén hacia mercados internacionales.

El Ocean Lance, de 175 metros de eslora, arribó el fin de semana y desde el lunes comenzó la maniobra de descarga con 70 operarios por turno. El procedimiento se extenderá hasta el jueves y representa un movimiento logístico equivalente al transporte de 250 camiones de tres ejes.

Una vez finalizada la operatoria portuaria, el acero será trasladado por tierra a Punta Colorada, ubicada a 200 kilómetros, donde ya se encuentran en ejecución las bases para los tanques. Cada depósito tendrá una capacidad de 120.000 metros cúbicos (750.000 barriles) y en la primera etapa se construirán tres unidades: dos operativas y una de reserva.

El plan prevé que la terminal esté en condiciones de despachar crudo hacia fines de 2026 o inicios de 2027. En su arranque permitirá evacuar 190.000 barriles diarios y, con sucesivas ampliaciones de bombeo y almacenamiento, alcanzar una capacidad de hasta 690.000 barriles por día.

El VMOS incluye un oleoducto de 620 kilómetros, una planta de almacenamiento de seis tanques y una terminal de carga offshore con dos monoboyas capaces de operar con buques de hasta 2 millones de barriles. La obra se desarrolla sobre un predio de 250 hectáreas en Punta Colorada, con la constructora Milicic a cargo de las bases y la estadounidense CB&I responsable de los tanques. La ingeniería y gestión de la terminal está a cargo de Técnicas Reunidas, con un contrato de 440 millones de dólares.

Las petroleras que integran el consorcio destacan que se trata de la mayor infraestructura del país orientada a la exportación de petróleo por el Atlántico, en un contexto de creciente producción en Vaca Muerta.

El gobernador Alberto Weretilneck visitará este martes el puerto de San Antonio para supervisar las tareas y subrayar el impacto que tendrá el megaproyecto en la matriz productiva de Río Negro. “Son obras con una proyección de 20 años que transformarán la estructura económica de la provincia”, señaló la secretaria de Energía, Andrea Confini, al destacar el avance del oleoducto y el efecto multiplicador en empleo, servicios y capacitación laboral.

La llegada del primer buque con acero marca un punto de inflexión en la obra: a partir de ahora, los desembarcos en el puerto rionegrino se intensificarán con nuevos envíos de caños y equipamiento. La provincia busca consolidarse como plataforma logística del desarrollo energético nacional y como puerta de salida para el petróleo de Vaca Muerta hacia el mundo.