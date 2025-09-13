La Expo Argentina Oil&Gas (AOG) 2025 copó la agenda energética de la semana con una catarata de temas, novedades y debates que surgieron en torno a la industria más pujante del país, con Vaca Muerta como la vedette del evento. El evento se presenta como el termómetro que revela que la industria de hidrocarburos ya no está en etapa de consolidación sino de transformación estructural. No sólo se batieron récords productivos, ahora están en marcha (y en disputa) los avances de infraestructura, de regulación, de escala exportadora, de innovación y de inclusión social. Cuestiones que dejaron de ser debates a futuro, para convertirse en discusiones urgentes para la industria.

Una novedad que llamó la atención fue la incorporación en Buenos Aires por primera vez de la Plaza de Máquinas en el exterior de La Rural, donde 22 empresas exhibieron maquinarias de gran porte. En paralelo, hubo multitud de actividades técnicas: más de 12 conferencias temáticas, 74 charlas de expositores, debates sobre economía, sustentabilidad, cumplimiento normativo, género, IA e innovación.

Mendoza también va por lo no convencional y licita 12 áreas de exploración hidrocarburífera

De los anuncios institucionales sobresalen varios proyectos clave que confirman que la discusión ya no es sólo sobre producir más, sino sobre cómo sacar lo producido, cómo transportarlo y exportarlo. Uno de ellos es el bypass de Añelo, un emprendimiento vial firmado entre operadoras y la provincia de Neuquén para desviar el tránsito pesado, mejorar seguridad vial y eficiencia logística.

Otro gran anuncio fue que Mendoza licitará 12 áreas de exploración y cinco de explotación con un modelo de licitación continua, bajo un pliego diseñado para reducir la burocracia, flexibilizar normas y dar seguridad jurídica. Además, Río Negro presentó por primera vez un stand, en su búsqueda de incorporarse al esquema de la producción energética con un rol fundamental en el transporte, pero también con la exploración de su lengua de Vaca Muerta.

TotalEnergies y Tecpetrol ponen el foco en la integración regional y el financiamiento

ESCALA PRODUCTIVA Y EXPORTACIONES AL CENTRO DEL DEBATE

El récord de producción reciente en Vaca Muerta —tanto de petróleo como de gas— marcó el tono de la feria. Según medios como especializados, el crecimiento de la producción no convencional ya representa una proporción mayor al 60 % del petróleo extraído, y se vienen anuncios de exportaciones de GNL, nuevos gasoductos y puertos para exportar crudo mediante proyectos como VMOS.

Las empresas destacaron también inversiones recientes: por ejemplo, TotalEnergies informó avances en el offshore fueguino, el parque eólico más austral y producción sostenida en no convencional.

COMPETITIVIDAD, CONDICIONES DE INVERSIÓN Y LOS COSTOS COMO FRONTERA CRÍTICA

Un tema que se repitió fue que la Argentina ya no compite sólo en volumen sino en eficiencia, costos, reglas claras y estabilidad normativa. Ejecutivos y funcionarios coincidieron en que sin mejoras en el acceso al crédito, en la predictibilidad fiscal, en la reducción de cuellos logísticos, el potencial de exportación podría verse comprometido.

Clear Petroleum presente en AOG 2025

El viceministro de Energía y Minería, Daniel González, aseguró que la formación neuquina mantiene costos 35% más altos que la cuenca Permian en Estados Unidos y advirtió sobre la urgencia de corregir esa brecha para sostener las inversiones.

“En Vaca Muerta seguimos 35% más caros que el Permiam. El vaso medio lleno es que esa diferencia en una industria nueva, comparándose con las más eficientes del mundo, pareciera no tan grave, pero dado el tamaño de la inversión necesaria para alcanzar una producción de 1,5 millón de barriles por día, estamos hablando de perforar cerca de 10.000 pozos. Cuando se hacen esas cuentas, la diferencia en total supera los 7.000 millones de dólares por año”, explicó González.

Joe Lewis vendió el aeropuerto de Sierra Grande a capitales de Emiratos Árabes: la relación con la planta de GNL

A esa disputa salió Marcelo Rucci a cruzar al funcionario nacional. El gremialista remarcó que no es correcto culpabilizar a los trabajadores y sus salarios por el sobrecosto de la producción en Vaca Muerta y remarcó que la reserva estadounidense tiene un desarrollo de 100 años en materia de infraestructura, que en Neuquén representa un déficit considerable para la producción. Por otra parte, Rucci criticó que, por tercer año consecutivo, los trabajadores no fueron invitados al evento.

Por último, la feria también puso un foco fuerte en las pymes proveedoras, la capacitación y el futuro laboral. La Jornada de Jóvenes Oil & Gas (JOG) contó con más de 600 participantes, superando en asistencia la edición anterior en más de un 60%.