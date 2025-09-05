En un movimiento estratégico que busca transformar el negocio tradicional de venta de combustibles y consolidar a YPF no solo como líder energético, sino también como un jugador destacado en el sector gastronómico y de tiendas de conveniencia, la compañía avanza con una ambiciosa expansión comercial y una explosión de comunicación liderada por su presidente y CEO, Horacio Marín.

Actualmente, la red de estaciones de servicio de YPF cuenta con 1.680 puntos de venta en todo el país. De ese total, más de 1.000 incluyen tiendas de conveniencia bajo la marca Full, que están experimentando un proceso continuo de renovación, tanto en su propuesta gastronómica como en el valor agregado que ofrecen a los clientes.

El objetivo es claro: multiplicar la rentabilidad y la fidelidad del consumidor a través de una oferta variada y con identidad regional, para seguir disputando el liderazgo tradicional en ventas dentro de las estaciones.

YPF QUIERE DESPLAZAR A MCDONALD'S EN LA COMPETENCIA POR LAS HAMBURGUESAS

Una de las facetas más llamativas de esta estrategia es la incursión de YPF en segmentos que tradicionalmente no se asocian directamente al negocio petrolero. Frente a la creciente demanda de productos gastronómicos y bebidas de calidad, las tiendas Full ya lograron disputar el liderazgo en ventas de hamburguesas a cadenas emblemáticas como McDonald’s, un hecho revelador que refleja la efectividad del modelo adoptado.

Más aún, YPF no solo sostiene con comodidad el primer puesto en el despacho de café y alfajores en sus estaciones, superando en volumen a pesos pesados internacionales como Starbucks y a clásicos argentinos.

Esta reconversión pone en evidencia que la empresa estatal está logrando capitalizar un flujo constante de consumidores que valoran la comodidad de sumar una experiencia gastronómica de calidad en sus paradas de estación.

A través de una movida de marketing que ha ganado notoriedad pública y mediática, YPF ha comenzado a comercializar en algunas estaciones de servicio un mameluco similar al que llevó puesto el presidente de la Nación, Javier Milei, durante su histórica visita al yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén. Este mameluco, que inicialmente era una simple pieza de indumentaria técnica para operarios de yacimientos petrolíferos, saltó al estatus de fenómeno viral gracias a la exposición del presidente.

El mameluco, que exhibe el icónico logo de YPF, está disponible para el público general en una edición que no corresponde al modelo industrial original, dado que la tecnología de protección especializada implicaría un costo mucho más elevado.

Esta versión comercial se vende a un precio que supera los $100.000, aunque la empresa ya adelantó que evaluará una reducción de precio para ampliar su accesibilidad, detalló iProfesional.

Javier Milei, en una reciente entrevista transmitida por el canal de streaming Neura, expresó con orgullo cómo utiliza estos mamelucos YPF cotidianamente en la Quinta de Olivos: "¿Sabés cómo estoy vestido todos los días en Olivos? Con unos mamelucos que me regaló Horacio Marín, los de YPF". El presidente destacó, además, que la prenda no solo tiene un valor simbólico, sino que es parte de su estilo de vida, ya que le permite estar cómodo para hacer “salvajadas” y jugar con sus perros en la residencia presidencial.

LA ESTRATEGIA DETRÁS DEL MAMELUCO Y LA EXPANSIÓN DE FULL

Este lanzamiento forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Horacio Marín, que busca replicar el éxito y la identidad de Vaca Muerta —el gran polo productivo y de innovación energética en Argentina— en el segmento downstream, es decir, la comercialización y el retail asociado al negocio petrolero.

En concreto, la idea es que las estaciones de servicio Full puedan consolidar una imagen y experiencia propia que las diferencie, fidelice y amplíe sus ingresos más allá de la venta de combustibles.

La línea de indumentaria técnica, por lo tanto, hace las veces de un símbolo y ancla identitario con un fuerte vínculo con la marca YPF y el orgullo nacional relacionado con Vaca Muerta. También se suma a la oferta gastronómica extendida, con la incorporación de productos regionales que potencian la identidad local de cada estación y la conexión con clientes de distintas provincias.

SPIN-OFF DE TIENDAS FULL: LA APUESTA POR LOCALES INDEPENDIENTES

Más allá del robustecimiento de las tiendas Full dentro de las estaciones, YPF apunta a una expansión paralela con la apertura de locales Full independientes, fuera del circuito de las estaciones de servicio. La primera experiencia en esta dirección estará en un emblemático edificio antiguo propiedad de la petrolera en el microcentro porteño, un lugar estratégico para atraer un público urbano que demanda rapidez, calidad y conveniencia a cualquier hora.

Esta decisión forma parte del plan para replicar ese modelo en otras ciudades argentinas, lo que podría transformar a Full en una cadena de tiendas de conveniencia con identidad propia y reconocimiento masivo, con oferta alimenticia y de productos seleccionados, complementando tanto la propuesta de movilidad como la cotidiana de consumo rápido.

La transformación que impulsa Horacio Marín tiene a YPF en un proceso de cambio profundo, donde el clásico negocio petrolero se multiplica y combina con nuevas plataformas comerciales, experiencia al consumidor y productos que refuerzan tanto la identidad nacional como la diferenciación competitiva en mercados tan variados como la venta de alimentos y prendas de indumentaria.

El fenómeno del mameluco, que no solo se limita a ser un artículo de seguridad sino que se transforma en un símbolo de moda corporativa con respaldo político y social, es el ejemplo más visible del éxito comunicacional de esta estrategia.