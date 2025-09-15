El lunes 22 de septiembre, el Salón de la Memoria de la Legislatura Provincial será escenario del Congreso Neuquino de Transición Energética, un evento histórico que reunirá a especialistas, instituciones y autoridades del sector. Organizado por EPEN, CALF y la Legislatura Provincial, el encuentro busca consolidar a Neuquén como epicentro del debate energético en Argentina.

La jornada pondrá el foco en los desafíos y oportunidades de la transición energética en Argentina y la región, con especial atención a la electromovilidad, la eficiencia y las energías renovables. El objetivo es abrir un espacio de análisis y propuestas en el que converjan lo político, lo técnico y la visión estratégica del futuro energético.

Participación de instituciones de referencia

Entre los principales expositores se destaca el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE), reconocido por su aporte académico y técnico al diseño de políticas energéticas en el país. Sus especialistas sumarán experiencia en temas vinculados a la electromovilidad y a los marcos regulatorios para las renovables.

Un histórico supermercado abrirá una nueva sucursal en la Patagonia y sumará 120 empleados: ¿seguirá en Argentina?

También estará presente la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), a través de su presidente, Marcelo Álvarez, quien brindará una perspectiva sobre el crecimiento de la energía solar, los avances en el debate de la nueva ley de renovables y la inserción de Argentina en la agenda energética internacional.

Un espacio federal

El Congreso contará con la participación de distintas provincias que expondrán sus experiencias en el desarrollo de proyectos de energía limpia y en la implementación de políticas de eficiencia. Neuquén, Río Negro, Córdoba y San Juan serán parte del intercambio, lo que refuerza el carácter federal del encuentro.

El Congreso Neuquino de Transición Energética se presenta como un espacio único para proyectar el futuro energético del país. Neuquén busca demostrar que no solo lidera con su potencial en Vaca Muerta, sino que también está preparado para ser protagonista en la construcción de un modelo energético más sostenible, diverso y competitivo.