El Sindicato de Camioneros de Río Negro advirtió que podría bloquear el acceso a yacimientos de Vaca Muerta si no se resuelve el pago de salarios adeudados a trabajadores vinculados a la empresa NRG Argentina. La firma, una de las principales proveedoras de arena para el desarrollo no convencional, se encuentra en concurso preventivo de acreedores con deudas superiores a los $ 700.000 millones y más de 500 acreedores registrados.

El conflicto se originó por el desacuerdo sobre el mecanismo de pago de montos remanentes que petroleras como TotalEnergies y Tecpetrol adeudan a NRG por servicios prestados hasta el 5 de junio. Las operadoras propusieron que esos fondos se depositen en una cuenta concursal designada por la Justicia para destinarlos a los salarios, mientras que NRG pretende que se transfieran directamente a sus cuentas, pese a que los fondos están alcanzados por embargos judiciales.

Fuentes del sector señalaron que, por tratarse de una compañía concursada, las transferencias deben realizarse a través del proceso judicial. “No puede pretender que le depositemos el dinero en sus cuentas desconociendo los embargos que fijó la Justicia”, indicaron desde una de las operadoras consultadas.

NRG, que tiene su planta central en Allen, Río Negro, y presencia en varias provincias, dejó de operar gran parte de sus servicios tras la salida de su CEO y accionista, César Guercio, quien se radicó en Canadá. Actualmente, las negociaciones con las petroleras están a cargo del director de Recursos Humanos de la compañía, Francisco Caldarola.

Desde Camioneros remarcan que la falta de pago afecta directamente a trabajadores que transportaban y abastecían arena de fractura a los pozos no convencionales. “Si no se resuelve el pago de los haberes en breve, se analizarán medidas de fuerza que incluyan bloqueos en accesos a yacimientos��, indicaron fuentes gremiales.