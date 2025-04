El proyecto para modificar el nivel de la Ruta Nacional 151 en Cipolletti no contará con aportes del sector privado. La obra, impulsada por el Municipio y diseñada técnicamente por Vialidad Nacional, busca evitar los recurrentes impactos de camiones contra la estructura del puente ferroviario. Sin embargo, empresarios vinculados a la región rechazaron financiar la ejecución.

El intendente Rodrigo Buteler confirmó que, junto con autoridades provinciales, mantuvo una reunión con la Federación de Cámaras Empresariales, integrada por compañías de sectores asociados a Vaca Muerta. Durante el encuentro se presentó el proyecto, que contempla el descenso de un metro en la rasante de la calzada y la reubicación de seis ductos subterráneos, entre ellos un gasoducto. La inversión estimada es de $4.000 millones de pesos.

“El impacto por ahora no lo sienten, por eso no tienen interés en aportar”, indicó Buteler. Según relató, los empresarios manifestaron que la ejecución corresponde al Estado nacional y descartaron que el problema de los choques les genere consecuencias en el presente.

El jefe comunal advirtió que la situación podría agravarse en el corto plazo debido al crecimiento de la actividad en la región. “Todo lo vinculado a Vaca Muerta está en expansión. Hoy no es un problema, pero en un año lo será”, expresó. A pesar del planteo, no obtuvo respaldo financiero.

Vialidad Nacional, por su parte, entregó recientemente el proyecto técnico, pero hasta el momento no comprometió fondos para la ejecución. Desde el Municipio señalaron que se trata de una obligación del Estado nacional y que la obra no puede ser afrontada con recursos locales. “Es como si se rompiera un semáforo en la ciudad y el Municipio no lo quisiera arreglar”, graficó un funcionario municipal.

Ante la falta de avances, se analiza implementar medidas preventivas. Una opción bajo estudio es la instalación de pórticos metálicos de mayor robustez para limitar la altura de los vehículos. La medida ya había sido propuesta por el sindicato de Camioneros, pero en su momento fue descartada por cuestiones de jurisdicción.

El Municipio de Cipolletti ya realizó tareas de mantenimiento sobre rutas nacionales, pese a no tener competencia formal. “También es jurisdicción de Vialidad el mantenimiento de la ruta y la banquina, y lo hacemos nosotros”, señalaron desde el Ejecutivo.