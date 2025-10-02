Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco). Periodista especializado en temas de Energía (Petróleo) y otros vinculados a la economía regional para ADNSUR. Cubre temas vinculados al ámbito judicial, político e información general. Conductor del programa 'Actualidad 2.0', por radio Del Mar.

“Vamos a hablar del no convencional y también de Manantiales Behr” , dijo el gobernador Torres, previo al encuentro, en diálogo con Radio Del Mar. Y el resto de las operadoras nos acercó una proyección de inversiones que no solamente queremos poner sobre la mesa, sino también auditar. Es fundamental que los trabajadores estén al tanto de esas inversiones para el año próximo”.

Según el gobernador, se busca un trabajo mancomunado para lograr competitividad, “ante el crecimiento exponencial de Vaca Muerta; nosotros debemos ralentizar el declive de nuestra cuenca y priorizar, sobre todo, el trabajo”.

El encuentro, del que participarán Jorge Ávila, José Lludgar, Jorge Taboada y Raúl Silva, por los gremios petroleros, camioneros y de la construcción en yacimientos, respectivamente, se inició en la sede de la gerencia del Banco Chubut y se esperaba también la presencia del ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce.

Murió una mujer de Comodoro tras chocar de frente contra un vehículo en La Pampa

Desde el sector petrolero se contabilizan miles de desvinculaciones, mientras que el referente de la UOCRA, Raúl Silva, dijo el martes que en su sector se perdieron 420 puestos de trabajo en las áreas cedidas por YPF a PECOM, al tiempo que planteó la incertidumbre para otros 350 trabajadores en Manantiales Behr.

Ávila reconoció que perdieron más de 7.000 puestos de trabajo

“De 12.000 trabajadores que teníamos tres años atrás, ahora nos quedan 4.800. Tenemos sólo cuatro equipos perforando en toda la cuenca; se ha achicado mucho el trabajo”, advirtió Jorge Ávila, en diálogo con LU20, previo a este encuentro.

Tras 20 años de historia, cerrará una zapatería de Comodoro que rematará todos sus productos

“Esto no se sintió tanto porque se logró jubilar a la gente más antigua —indicó—; cuando el sindicato se sentó a negociar lo hizo por la gente que estaba cerca de jubilarse. Un trabajador que se fue lo hizo con el 120% de indemnización y con lo remunerativo y no remunerativo adentro. Un sueldo de bolsillo hoy es de 6 millones de pesos”, indicó, cuando se le consultó a cuánto ascendía una indemnización promedio.

“Hoy tenemos 3.000 trabajadores en producción, casi 600 en cooperaciones especiales y el de torres, que perdió casi el 30% del personal”, detalló.

Brutal ataque en Comodoro: un hombre mayor fue mordido por un perro y golpeado con una cadena por su dueño

El dirigente fue consultado sobre la situación de PECOM y afirmó que en el traspaso de áreas “era difícil mantener la cantidad de trabajadores, por los cambios tecnológicos y porque YPF le sumó gente en las áreas que estaba vendiendo, pese a que no habían tenido trabajo en el último año por la tormenta de nieve. Puede pasar lo mismo con Manantiales Behr, que hoy tiene casi 600 trabajadores de más”, anticipó.