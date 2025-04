Vista, la petrolera fundada por Miguel Galuccio, compró el 50% de participación que tenía la malaya Petronas en el área La Amarga Chica, ubicada en la formación Vaca Muerta. La operación, valuada en US$ 1340 millones en valor presente, convierte a Vista en el segundo mayor productor de crudo de la Argentina, detrás de YPF.

El bloque La Amarga Chica se encuentra en la provincia de Neuquén y produce actualmente unos 80.000 barriles diarios de petróleo. Vista adquirió la mitad de esa producción, lo que le permite sumar unos 40.000 barriles diarios a su volumen actual, que era de aproximadamente 80.000 barriles. La empresa alcanzará así una producción total de 120.000 barriles por día.

La compañía informó que pagó US$ 900 millones en efectivo, entregó 7.297.507 acciones (valuadas en US$ 300 millones) y se comprometió a pagar otros US$ 300 millones en dos tramos, a cancelarse en 2029 y 2030. En términos nominales, la operación asciende a US$ 1500 millones, pero el valor descontado se sitúa en US$ 1340 millones.

Una empresa petrolera apuesta a sostener la producción convencional y explorar Vaca Muerta

La Amarga Chica es uno de los principales bloques de shale oil de Vaca Muerta. En la actualidad, tiene 247 pozos en producción y una infraestructura de tratamiento con capacidad para procesar hasta 160.000 barriles diarios. Según información oficial, el área generó un EBITDA de US$ 670 millones en 2023 y posee otros 400 pozos delineados para su desarrollo futuro.

Vista compartirá la operación del bloque con YPF, que mantiene el 50% restante de la propiedad y continuará a cargo de la operación del área. La integración de La Amarga Chica con los bloques colindantes Aguada Federal y Bajada del Palo Oeste, también operados por Vista, podría generar eficiencias técnicas y logísticas, según explicaron fuentes del sector.

La operación representa un nuevo paso en la estrategia de consolidación de Vista en Vaca Muerta. Desde 2018, la compañía lleva invertidos más de US$ 6000 millones en exploración y desarrollo en Argentina. Con esta adquisición, refuerza su presencia en la cuenca neuquina y amplía su capacidad de producción, en un contexto de crecimiento sostenido del shale en el país.